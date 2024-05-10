Нарышкин усомнился в ускоренном принятии Украины в НАТО
НАТО не станет принимать Украины в альянс в ускоренном формате, заявил «РИА Новости» глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Так Нарышкин ответил на вопрос агентства о возможности присоединения Киева к НАТО в обход действующих норм.
«Думаю, что нет», — заявил он.
Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года. Власти страны неоднократно заявляли, что хотят получить сигналы о намерении альянса принять Киев в свои ряды. В Кремле ускоренное вхождение страны в НАТО назвали угрозой европейской безопасности.
Летом 2023 года страны — члены НАТО согласились упростить для Украины процедуру вступления в альянс, в частности, не обязывать ее выполнять план действий по подготовке к членству. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вступление Киева в альянс возможно только после завершения боевых действий на ее территории.
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