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Военная операция на Украине ,  
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Нарышкин усомнился в ускоренном принятии Украины в НАТО

Глава СВР Нарышкин заявил, что Украину не примут в НАТО ускоренным путем
Сюжет
Военная операция на Украине

НАТО не станет принимать Украины в альянс в ускоренном формате, заявил «РИА Новости» глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Так Нарышкин ответил на вопрос агентства о возможности присоединения Киева к НАТО в обход действующих норм.

«Думаю, что нет», — заявил он.

НАТО упростит вступление Украины в альянс
Политика
Йенс Столтенберг

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года. Власти страны неоднократно заявляли, что хотят получить сигналы о намерении альянса принять Киев в свои ряды. В Кремле ускоренное вхождение страны в НАТО назвали угрозой европейской безопасности.

Летом 2023 года страны — члены НАТО согласились упростить для Украины процедуру вступления в альянс, в частности, не обязывать ее выполнять план действий по подготовке к членству. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вступление Киева в альянс возможно только после завершения боевых действий на ее территории.

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Теги
Сергей Нарышкин Украина НАТО Военная операция на Украине Россия СВР
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