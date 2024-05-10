Росгвардия рассекретила документы о действиях ОУН в послевоенные годы

Росгвардия рассекретила документы, содержащие информацию о тактике «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской и запрещена) в послевоенные годы и борьбе Внутренних войск с украинскими националистами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рассекреченные документы.

Согласно документам, организация возобновила террористическую деятельность на западе Украины весной-летом 1947 года. В архивных справках Внутренних войск МГБ Украинского округа 1949 года отмечалось, что участники ОУН скрывались на границах административных районов Западной Украины и маскировались под военных и сотрудников МГБ, сообщает агентство. В эти годы организация уже перестала работать открыто, ее участникам приходилось действовать ночью.

Ликвидация подполья продолжалась до 1952 года, но следы деятельности ОУН фиксировали до начала 1960-х годов. В частности, за первый квартал 1955 года на территории Западной Украины было обнаружено пять действующих группировок.

Российские спецслужбы и органы внутренних дел периодически рассекречивают архивные документы. В начале мая управление ФСБ по Ивановской области опубликовало свидетельство бывшего личного адъютанта Гитлера Отто Гюнше. Документы описывают, как Гюнше попал в плен к советским военным во время боев за Берлин в апреле-мае 1945 года. В плену он дал показания о событиях в ставке Гитлера в последние месяцы войны.