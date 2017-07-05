Astra Linux засветится в «Росатоме»

Разработчика операционной системы покупают в интересах госкорпорации

У компании «РусБИТех», создающей операционную систему Astra Linux для Минобороны и других силовых структур, может смениться совладелец. Как выяснил РБК, контрольный пакет компании покупается для структур госкорпорации «Росатом»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Совладелец производителя светодиодной техники «Вартон», бывший директор по ​развитию «Вимм-Билль-Данна» Денис Фролов договорился о приобретении мажоритарной доли в научно-производственном объединении «Русские базовые информационные технологии» («РусБИТех»), разработчике российской операционной системы (ОС) Astra Linux, рассказал РБК один из сотрудников «РусБИТеха». Эту информацию подтвердили один из бывших менеджеров компании и руководители двух российских разработчиков софта. По словам одного из собеседников РБК, Фролов приобретает 51% «РусБИТеха».

Но, как отмечают источники РБК, Фролов не конечный бенефициар сделки, компания приобретается в интересах структур госкорпорации «Росатом». По словам советника гендиректора компании «Базальт СПО», которая разрабатывает еще одну российскую ОС — BaseALT, Алексея Смирнова, до него «доходили слухи о покупке «РусБИТеха» крупной корпорацией, в частности, называли «Росатом». Подобной информацией обладают еще два бывших сотрудника «РусБИТеха» и «Росатома». По словам одного из них, сделка производится в интересах входящего в состав «Росатома» Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), который расположен в городе Саров.

«В компании на данный момент проходит аудит, организованный покупателем. Сделка будет закрыта в ближайшее время. Дениса Фролова несколько дней назад представили коллективу в качестве нового руководителя компании, — рассказал РБК один из сотрудников «РусБИТеха». — Но на совещании с коллективом он объявил, что компания скоро войдет в контур «Росатома», не поясняя деталей».

В пресс-службе «Росатома» от комментариев отказались, сообщив лишь, что сейчас ни «Вартон», ни «РусБИТех» «не входят в контур госкорпорации». Гендиректор «РусБИТеха» Юрий Аношко отказался от комментариев. Денис Фролов не ответил на вопросы РБК, а второй совладелец «Вартона», Илья Сивцев, от комментариев отказался.

Атомная схема

«РусБИТех» с 2010 года разрабатывает линейку различных версий ОС Astra Linux, построенную на базе программного обеспечения с открытым кодом Linux. Эта ОС включена в реестр отечественного программного обеспечения, которое в приоритетном порядке должны закупать госорганы. В отчете «РусБИТеха» за 2014 год (более поздние данные не раскрывались) среди основных заказчиков компании указываются Министерство обороны, Федеральная служба охраны, Федеральная служба безопасности, Служба внешней разведки, Федеральная таможенная служба и Министерство здравоохранения. Объем заключенных компанией контрактов в 2014 году составил 1,7 млрд руб. В июне 2017 года Минобороны объявило четыре тендера на поставку компьютеров и серверов с предустановленной ОС Astra Linux на сумму более 1,2 млрд руб. (часть этой суммы направляется на оплату лицензий «РусБИТеху»). По данным СПАРК, по 25,5% «РусБИТеха» принадлежат ООО «Интеграл-РБТ» и ООО «Арсенал-РБТ», владельцами которых являются частные лица и топ-менеджеры компании, 24% — президенту «РусБИТеха» Владиславу Ляпину. Владелец оставшихся 25% не указан.

Собственная операционная система необходима «Росатому» и РФЯЦ-ВНИИЭФ​ хотя бы потому, что последняя из-за своего профиля не имеет возможности покупать популярную американскую ОС Windows, отметил в разговоре с РБК гендиректор крупного разработчика софта. «С 2014 года РФЯЦ-ВНИИЭФ разрабатывает свою систему «Синергия» на базе Linux, но Алексей Лихачев (гендиректор «Росатома». — РБК) был недоволен результатами этой работы и согласовал покупку разработчика Astra Linux», — добавил собеседник РБК. О том, что решение принималось на уровне руководства госкорпорации, также слышал бывший сотрудник «Росатома». Согласно данным корпоративной газеты РФЯЦ-ВНИИЭФ, 18 мая гендиректор «РусБИТеха» Юрий Аношко и Денис Фролов в качестве главы «Вартона» посещали ядерный центр в Сарове и подписали протокол о сотрудничестве в области суперкомпьютерных технологий и разработке отечественных операционных систем.

Система силовиков

По оценке гендиректора компании «Новые облачные технологии» Дмитрия Комиссарова, стоимость 51% «РусБИТеха» может составить до 500 млн руб. «Объем продаж российских операционных систем в госсектор и силовым структурам в сумме составит 1 млрд руб. В 2017 году, однако рынок развивается, и, учитывая ситуацию с хакерскими атаками на Windows, от которых, например, пострадало МВД, в следующем году он может вырасти в два-три раза», — говорит Дмитрий Комиссаров.

Доля зарубежных операционных систем в госорганах составляет более 95%, но импортозамещение и появление соответствующих поправок в законодательстве сейчас открывает большие перспективы для российских разработчиков, подтверждает исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Евгения Василенко. «В реестре отечественного софта, который ведет Минкомсвязь, порядка 20 различных операционных систем, как правило, созданных на основе свободного программного обеспечения. Качество этих разработок разнится, и в конечном итоге значительную долю рынка смогут занять те команды, в которых есть большое количество сильных разработчиков, способных обеспечить внедрение и качественную техподдержку для госорганов», — говорит Василенко.

«РусБИТех» является серьезным игроком на рынке, работающим прежде всего с Минобороны, подчеркивает Алексей Смирнов из «Базальт СПО». «Сейчас внимание государства акцентировано на защите информации, а также на обеспечении технологической независимости, и тут роль ОС весьма велика. Приняты государственные меры, стимулирующие закупку отечественного софта, и рынок достаточно быстро растет. Важным фактором для ОС является ее пригодность для защиты информации, наличие сертификатов контролирующих органов — и тут у Astra Linux хорошие позиции», — сказал Алексей Смирнов РБК.

«РусБИТех» — очень заметный игрок на рынке, он сегодня практически контролирует рынок силовых структур. Это большой и устойчивый рынок с высоким порогом входа», — рассуждает гендиректор ИВК Григорий Сизоненко, который вместе с партнерами в декабре 2016 года инвестировал 100 млн руб. в «Базальт СПО». В целом объем рынка операционных систем для госсектора и силовых структур, по его словам, оценивается в миллиарды рублей. Однако он сомневается в целесообразности покупки именно компании-разработчика, «поскольку Astra Linux производится на базе программного обеспечения, собранного из пакетов программ, содержащихся в зарубежном репозитории Debian» (хранилище компонентов операционной системы).

«Мне кажется, у нас в стране многие ответственные лица до конца не понимают, что такое репозиторий и какую роль он играет при производстве операционных систем. Любые российские компании, производящие операционные системы на базе зарубежных фабрик-репозиториев, неустранимо зависимы от технической политики, проводимой владельцами этих репозиториев», — считает Сизоненко.