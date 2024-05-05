«Сахалин-2» в апреле поставил рекордный объем СПГ в Китай

Kpler: «Сахалин-2» в апреле нарастил экспорт СПГ в Китай до рекордных 440 тыс. т

«Сахалин-2» в апреле нарастил поставки сжиженного природного газа в Китай до рекордных 440 тыс. т, следует из данных Kpler. Китайский рынок стал основным для сахалинского СПГ, опередив Японию

Производственный комплекс «Пригородное» проекта «Сахалин-2» (Фото: gazprom.ru)

«Сахалин-2» в апреле резко нарастил экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Китай, поставив 440 тыс. т китайским потребителям, следует из предварительных данных аналитической компании Kpler (есть в распоряжении РБК). Показатель вырос в 3,4 раза по сравнению с мартом и на 39% в годовом выражении, став рекордным.

«Экспорт в Китай начал расти, причем все еще без ямальских объемов. Главная причина роста — переориентация сахалинских партий. В апреле был самый высокий показатель экспорта с «Сахалина-2» в КНР за всю историю», — отметил глава анализа нефтяных рынков Kpler Виктор Катона.

По словам эксперта, «предвестником поворота сахалинского СПГ в сторону Китая» стал тендер «Сахалинской энергии» (оператор проекта «Сахалин-2»), который был проведен в марте. Предыдущий рекорд «Сахалин-2» установил в октябре 2022 года, поставив китайским потребителям 381 тыс. т сжиженного природного газа.

Вместе с тем Китай в апреле стал основным рынком поставок для сахалинского СПГ, опередив традиционного лидера — Японию. Экспорт СПГ с проекта японским потребителям в апреле снизился на 44% по сравнению с мартом и на 17% по отношению к апрелю 2023 года, составив 319 тыс. т.

В Южную Корею поставки сахалинского СПГ остались стабильными. «Сахалин-2» экспортировал на этот рынок в апреле 127 тыс. т. При этом в целом экспорт СПГ с «Сахалина-2» вырос в апреле на 7% как по отношению к прошлому месяцу, так и по отношению к апрелю 2023 года, составив 886 тыс. т.

РБК направил запрос в ООО «Сахалинская энергия».

Нефтегазовый проект «Сахалин-2» включает освоение Пильтун-Астохского и Лунского месторождений сахалинского морского шельфа в Охотском море. Нефть и газ, которые добываются на проекте, поступают по транссахалинской трубопроводной системе на производственный комплекс «Пригородное», который включает в себя завод по производству СПГ и терминал отгрузки нефти. Проектная мощность производства объекта составляет 9,6 млн т СПГ в год. По итогам 2023 года компания произвела более 10 млн т СПШ (11,5 млн т в 2022 году).