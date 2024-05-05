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Как встретили Пасху в мире. Фоторепортаж

Православные верующие в ночь на 5 мая встретили Пасху, во многие города доставили благодатный огонь из Иерусалима. Как это было — в фоторепортаже РБК
В 2024-м православная Пасха отмечается 5 мая, католики отпраздновали ее 31 марта. Это&nbsp;главный христианский праздник, посвященный&nbsp;воскресению Иисуса Христа. В прошлом году&nbsp;54% опрошенных россиян собирались в этот день&nbsp;готовить куличи, пасхи, красить яйца, а каждый пятый (19%) намеревался освящать угощения в церкви.
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В 2024-м православная Пасха отмечается 5 мая, католики отпраздновали ее 31 марта. Это главный христианский праздник, посвященный воскресению Иисуса Христа. В прошлом году 54% опрошенных россиян собирались в этот день готовить куличи, пасхи, красить яйца, а каждый пятый (19%) намеревался освящать угощения в церкви.

На пасхальной службе в&nbsp;храме Христа Спасителя в Москве присутствовали президент Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин. Проводил службу патриарх Москвоский и всея Руси Кирилл. Путин в поздравлении заявил, что&nbsp;пасхальные торжества в России &laquo;объединяют миллионы людей&raquo; и &laquo;вдохновляют на добрые дела и устремления&raquo;. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время ночной службы помолился о защите &laquo;священных пределов&raquo; России, проходящей &laquo;судьбоносные испытания&raquo; &laquo;Но одновременно мы должны молиться также и о властях, и о воинстве, о тех, кто сегодня, в мирное для нас время, теряют не только здоровье, но и жизнь свою, защищая Отечество&raquo;, &mdash; добавил глава РПЦ, попросив также &laquo;остановить сию междоусобную брань&raquo;.
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

На пасхальной службе в храме Христа Спасителя в Москве присутствовали президент Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин. Проводил службу патриарх Москвоский и всея Руси Кирилл.

Путин в поздравлении заявил, что пасхальные торжества в России «объединяют миллионы людей» и «вдохновляют на добрые дела и устремления».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время ночной службы помолился о защите «священных пределов» России, проходящей «судьбоносные испытания»

«Но одновременно мы должны молиться также и о властях, и о воинстве, о тех, кто сегодня, в мирное для нас время, теряют не только здоровье, но и жизнь свою, защищая Отечество», — добавил глава РПЦ, попросив также «остановить сию междоусобную брань».

На фото: Пасхальная служба в селе Красное, Черниговская область Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в пасхальном видеообращении назвал Бога союзником Украины. Он заявил, что &laquo;старый сосед, постоянно набивавшийся в братья&raquo;, теперь &laquo;далек навеки&raquo; от Украины из-за своих действий. &laquo;Мир видит это. Бог это знает. И мы верим: у Бога на плече&nbsp;&mdash; шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал Зеленский.
Фото: Thomas Peter / Reuters

На фото: Пасхальная служба в селе Красное, Черниговская область Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в пасхальном видеообращении назвал Бога союзником Украины.

Он заявил, что «старый сосед, постоянно набивавшийся в братья», теперь «далек навеки» от Украины из-за своих действий. «Мир видит это. Бог это знает. И мы верим: у Бога на плече — шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть», — сказал Зеленский.

Верующие прошли со свечами вокруг Успенского собора Сиони во время пасхальной службы в Тбилиси. Это главный храм в столице республики и один из двух главнейших в Грузинской церкви.
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Верующие прошли со свечами вокруг Успенского собора Сиони во время пасхальной службы в Тбилиси. Это главный храм в столице республики и один из двух главнейших в Грузинской церкви.

Крестный ход&nbsp;в храме Спаса Преображения Господня в селе Ложниково&nbsp;в Омской области.
Фото: Алексей Мальгавко / Reuters

Крестный ход в храме Спаса Преображения Господня в селе Ложниково в Омской области.

Пасхальная служба в церкви Святой Варвары в районе Агланция в Никосии, Кипр
Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Пасхальная служба в церкви Святой Варвары в районе Агланция в Никосии, Кипр

Освящение куличей у храма Казанской Иконы Божией Матери в Ростове-на-Дону.
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Освящение куличей у храма Казанской Иконы Божией Матери в Ростове-на-Дону.

Пасхальное богослужение прошло и в&nbsp;церкви Вукро Черкос в Эфиопии.
Фото: Tiksa Negeri / Reuters

Пасхальное богослужение прошло и в церкви Вукро Черкос в Эфиопии.

В греческой деревне Вронтадос на острове Хиос жители вспомнили традицию запуска тысяч самодельных фейерверков&nbsp;прихожанами двух &laquo;соперничающих&raquo; церквей: Панагии Эритиани и Святого Марка.
Фото: Konstantinos Anagnostou / Reuters

В греческой деревне Вронтадос на острове Хиос жители вспомнили традицию запуска тысяч самодельных фейерверков прихожанами двух «соперничающих» церквей: Панагии Эритиани и Святого Марка.

Пасхальная служба в монастыре Святого Иоанна Крестителя близ Маврово, Северная Македония.
Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Пасхальная служба в монастыре Святого Иоанна Крестителя близ Маврово, Северная Македония.

Пасхальное богослужение в храме Трех Святителей в Симферополе.
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Пасхальное богослужение в храме Трех Святителей в Симферополе.

Христиане-копты в Египте придерживаются&nbsp;того же литургического календаря, что и РПЦ. Богослужение прошло&nbsp;в монастыре Святого Симона Аль-Хараз.
Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images

Христиане-копты в Египте придерживаются того же литургического календаря, что и РПЦ. Богослужение прошло в монастыре Святого Симона Аль-Хараз.

Верующие в Бишкеке&nbsp;принесли для освящения&nbsp;куличи и яйца.
Фото: Владимир Пирогов / Reuters

Верующие в Бишкеке принесли для освящения куличи и яйца.

Верующие в Молдавии получают благодатный огонь.
Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС

Верующие в Молдавии получают благодатный огонь.

Отец Амвросий освятил пасхальные куличи и яйца накануне празднования православной Пасхи у храма Михаила Архангела в Грозном.
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Отец Амвросий освятил пасхальные куличи и яйца накануне празднования православной Пасхи у храма Михаила Архангела в Грозном.

Участница пасхального крестного хода у Свято-Владимирского кафедрального собора в Луганске.
Фото: РИА Новости

Участница пасхального крестного хода у Свято-Владимирского кафедрального собора в Луганске.

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