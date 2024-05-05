Как встретили Пасху в мире. Фоторепортаж
Православные верующие в ночь на 5 мая встретили Пасху, во многие города доставили благодатный огонь из Иерусалима. Как это было — в фоторепортаже РБК
В 2024-м православная Пасха отмечается 5 мая, католики отпраздновали ее 31 марта. Это главный христианский праздник, посвященный воскресению Иисуса Христа. В прошлом году 54% опрошенных россиян собирались в этот день готовить куличи, пасхи, красить яйца, а каждый пятый (19%) намеревался освящать угощения в церкви.
На пасхальной службе в храме Христа Спасителя в Москве присутствовали президент Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин. Проводил службу патриарх Москвоский и всея Руси Кирилл.
Путин в поздравлении заявил, что пасхальные торжества в России «объединяют миллионы людей» и «вдохновляют на добрые дела и устремления».
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время ночной службы помолился о защите «священных пределов» России, проходящей «судьбоносные испытания»
«Но одновременно мы должны молиться также и о властях, и о воинстве, о тех, кто сегодня, в мирное для нас время, теряют не только здоровье, но и жизнь свою, защищая Отечество», — добавил глава РПЦ, попросив также «остановить сию междоусобную брань».
На фото: Пасхальная служба в селе Красное, Черниговская область Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский в пасхальном видеообращении назвал Бога союзником Украины.
Он заявил, что «старый сосед, постоянно набивавшийся в братья», теперь «далек навеки» от Украины из-за своих действий. «Мир видит это. Бог это знает. И мы верим: у Бога на плече — шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть», — сказал Зеленский.
Верующие прошли со свечами вокруг Успенского собора Сиони во время пасхальной службы в Тбилиси. Это главный храм в столице республики и один из двух главнейших в Грузинской церкви.
Крестный ход в храме Спаса Преображения Господня в селе Ложниково в Омской области.
Пасхальная служба в церкви Святой Варвары в районе Агланция в Никосии, Кипр
Освящение куличей у храма Казанской Иконы Божией Матери в Ростове-на-Дону.
Пасхальное богослужение прошло и в церкви Вукро Черкос в Эфиопии.
В греческой деревне Вронтадос на острове Хиос жители вспомнили традицию запуска тысяч самодельных фейерверков прихожанами двух «соперничающих» церквей: Панагии Эритиани и Святого Марка.
Пасхальная служба в монастыре Святого Иоанна Крестителя близ Маврово, Северная Македония.
Пасхальное богослужение в храме Трех Святителей в Симферополе.
Христиане-копты в Египте придерживаются того же литургического календаря, что и РПЦ. Богослужение прошло в монастыре Святого Симона Аль-Хараз.
Верующие в Бишкеке принесли для освящения куличи и яйца.
Верующие в Молдавии получают благодатный огонь.
Отец Амвросий освятил пасхальные куличи и яйца накануне празднования православной Пасхи у храма Михаила Архангела в Грозном.
Участница пасхального крестного хода у Свято-Владимирского кафедрального собора в Луганске.
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