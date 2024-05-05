Как встретили Пасху в мире. Фоторепортаж

На пасхальной службе в храме Христа Спасителя в Москве присутствовали президент Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин. Проводил службу патриарх Москвоский и всея Руси Кирилл.

Путин в поздравлении заявил, что пасхальные торжества в России «объединяют миллионы людей» и «вдохновляют на добрые дела и устремления».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время ночной службы помолился о защите «священных пределов» России, проходящей «судьбоносные испытания»

«Но одновременно мы должны молиться также и о властях, и о воинстве, о тех, кто сегодня, в мирное для нас время, теряют не только здоровье, но и жизнь свою, защищая Отечество», — добавил глава РПЦ, попросив также «остановить сию междоусобную брань».