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Клуб Слуцкого продлил беспроигрышную серию в китайской лиге до 10 матчей

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Чжэцзян», второй раз подряд победив 4:0
«Шанхай Шэньхуа» обыграл «Чжэцзян» со счетом 4:0, дубль во втором матче подряд оформил Андре Луис. Команда Слуцкого не потерпела ни одного поражения и лидирует в турнире
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий (Фото: CFIDC / VCG / Visual China Group / ТАСC)

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, разгромил «Чжэцзян» в 10-м туре чемпионата Китая.

Матч завершился со счетом 4:0. Дубль оформил Андре Луис.

Шанхайская команда второй матч подряд побеждает со счетом 4:0 — на прошлой неделе она разгромила «Цанчжоу», а Луис также забил два мяча.

Клуб Слуцкого продлил беспроигрышную серию в чемпионате Китая до 9 матчей
Спорт
Леонид Слуцкий

«Шэньхуа» лидирует в турнире с 26 очками, в общей сложности одержав восемь побед и дважды сыграв вничью.

Бывший главный тренер сборной России Слуцкий возглавляет шанхайский клуб с этого года и уже выиграл с ним первый трофей — Суперкубок.

Следующий матч «Шэньхуа» проведет с «Тяньцзинь Тайгер» 11 мая.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Шанхай Шэньхуа Леонид Слуцкий (тренер) Китай
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