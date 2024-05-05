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Чехия официально отозвала уехавшего посла Пивоньку из России

Чехия официально отозвала посла Пивоньку из России и пообещала прислать нового
Посол Чехии Витезлав Пивонька отозван из России, идет поиск нового главы дипмиссии, сообщил МИД страны. Пивонька был послом с 2018 года, из России он уехал в 2022-м, в посольстве был назначен временный поверенный в делах
Витезслав Пивонька
Витезслав Пивонька (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Чехия отозвала из России своего посла Витезлава Пивоньку, заявил глава МИДа страны Ян Липавский, передает Idnes.

«Мы интенсивно работаем над [поиском] нового посла. Нынешний посол уже отозван. Я верю, что когда-нибудь появится новый посол Чехии», — сказал Липавский.

Он отметил, что лично поблагодарил Пивоньку за работу в Москве.

Глава МИД не назвал имя временного поверенного в делах Чехии и не обозначил период, в который дипмиссия будет работать без посла. Idnes отмечает, что среди кандидатов на должность посла называли дипломата и бывшего заместителя министра обороны Даниэля Коштовала.

Липавский также сообщил, что представители республики не будут присутствовать на инаугурации президента Владимира Путина 7 мая.

РБК направил запрос в посольство Чехии в России.

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Фото:policie.cz

54-летний Пивонька стал послом в России в 2018 году. С 2014 по 2018 год он был послом в Азербайджане, в 2006–2011 годах был заместителем посла на Украине (в 2010–2011-м более года занимал должность временного поверенного). В органах МИД Чехии работает с 2002 года.

24 февраля 2022-го Чехия отозвала своего посла из России для консультаций. Портал Lidovsky.cz пишет, что с тех пор Пивонька жил в Праге. К тому же он находится на своем посту «дольше стандартных четырех лет». В последнее время временным поверенным был Йиржи Чистецки.

В конце 2022-го чешский портал Seznam Zprávy сообщал со ссылкой на источники, что Пивонька может уйти со своего поста из-за усталости. Однако тогда МИД страны опроверг эту информацию.

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