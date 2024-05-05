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Военная операция на Украине ,  
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Макрон призвал не «устанавливать лимиты» на военную помощь Украине

Макрон призвал не устанавливать лимиты на военную помощь Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Президент Франции уверен, что от исхода конфликта на Украине зависит судьба европейцев. По его мнению, если украинские военные проиграют, то в опасности окажутся другие страны Европы. Москва выступает против помощи Киеву
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В вопросе оказания помощи Украине не стоит устанавливать границы, от этого зависит безопасность всей Европы. Такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью La Tribune.

Макрон заявил, что Россия стала «дестабилизирующей силой, не налагающей стратегических ограничений на свои действия», а президент страны Владимир Путин «раздувает ядерную угрозу». «Перед лицом такого противника какая слабость проводить априорные границы, какая слабость!» — сказал Макрон, отвечая на вопрос о его заявлениях о возможности отправки западных войск на Украину.

Он подчеркнул, что «на карту поставлена безопасность европейцев». «Если Россия победит, в следующую секунду уже не будет никакой безопасности ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни в нашей стране», — сказал Макрон. Он добавил, что европейцы подвержены опасности из-за «возможностей и дальности действия российских баллистических ракет».

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Эмманюэль Макрон и Си Цзиньпин

Макрон впервые затронул тему возможной отправки западных военных на Украину в феврале 2024 года. Многие западные политики заявили об опасности этой идеи из-за высокого риска эскалации конфликта. Несмотря на это, в начале мая Макрон назвал два условия для ввода войск: прорыв фронта на Украине и соответствующий запрос властей страны. Президент Франции призвал западных союзников не исключать такой вариант развития событий.

Кремль посчитал слова Макрона опасными, отметив, что «Франция в лице главы государства продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности на земле в конфликт». В Москве допускали возможность прямого военного столкновения России с НАТО в случае появления на Украине западного контингента.

Макрон призвал не «устанавливать лимиты» на военную помощь Украине
Макрон призвал не «устанавливать лимиты» на военную помощь Украине

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