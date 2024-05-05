Макрон призвал не «устанавливать лимиты» на военную помощь Украине

Президент Франции уверен, что от исхода конфликта на Украине зависит судьба европейцев. По его мнению, если украинские военные проиграют, то в опасности окажутся другие страны Европы. Москва выступает против помощи Киеву

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В вопросе оказания помощи Украине не стоит устанавливать границы, от этого зависит безопасность всей Европы. Такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью La Tribune.

Макрон заявил, что Россия стала «дестабилизирующей силой, не налагающей стратегических ограничений на свои действия», а президент страны Владимир Путин «раздувает ядерную угрозу». «Перед лицом такого противника какая слабость проводить априорные границы, какая слабость!» — сказал Макрон, отвечая на вопрос о его заявлениях о возможности отправки западных войск на Украину.

Он подчеркнул, что «на карту поставлена безопасность европейцев». «Если Россия победит, в следующую секунду уже не будет никакой безопасности ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни в нашей стране», — сказал Макрон. Он добавил, что европейцы подвержены опасности из-за «возможностей и дальности действия российских баллистических ракет».

Макрон впервые затронул тему возможной отправки западных военных на Украину в феврале 2024 года. Многие западные политики заявили об опасности этой идеи из-за высокого риска эскалации конфликта. Несмотря на это, в начале мая Макрон назвал два условия для ввода войск: прорыв фронта на Украине и соответствующий запрос властей страны. Президент Франции призвал западных союзников не исключать такой вариант развития событий.

Кремль посчитал слова Макрона опасными, отметив, что «Франция в лице главы государства продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности на земле в конфликт». В Москве допускали возможность прямого военного столкновения России с НАТО в случае появления на Украине западного контингента.