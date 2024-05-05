Появились первые кадры нового автомобиля Aurus Путина
Первые кадры с обновленной версией автомобиля Aurus опубликовал в своем телеграм-канале телеведущий Павел Зарубин. Данную модель использует президент Владимир Путин.
«Мы поменяли переднюю часть, маску полностью <...>. То есть изменилась передняя оптика, изменилась решетка, изменился бампер, изменился капот, изменились крылья», — рассказал гендиректор ФГУП НАМИ Федор Назаров. Он отметил, что дизайн разрабатывался российскими специалистами.
Министр торговли и промышленности Денис Мантуров ранее сообщил, что обновленный Aurus Senat представят на инаугурации президента.
Инаугурация пройдет 7 мая, начнется пятый президентский срок Путина и первый после поправок в Конституцию, «обнуливших» их количество. Этот срок завершится в 2030 году. В 2018 году Путин пользовался автомобилем Aurus Senat Limousine, позже он был выставлен в музее на ВДНХ.
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