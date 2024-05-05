СК: в Бердянске сотрудник колонии погиб в результате подрыва автомобиля

В Бердянске сотрудник колонии погиб в результате подрыва автомобиля

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В Бердянске в Запорожской области подорвали автомобиль сотрудника местной исправительной колонии, он погиб. Об этом сообщил Следственный комитет в своем телеграм-канале.

По версии следствия, 5 мая неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под машину сотрудника ИК. В результате подрыва мужчина скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве общеопасным способом (пункт «е» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса) и незаконном ношении взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК). По первой статье грозит до пожизненного лишения свободы, по второй — до восьми лет.

В начале марта в Бердянске в результате подрыва автомобиля погибла сотрудница участковой избирательной комиссии. Как рассказали в СК, взрывное заложили под припаркованную на улице Герцена машину: бомба сработала, когда женщина села в салон.

Погибшая имела право решающего голоса в избиркоме, отметил СК. Следователи завели уголовное дело по статьям о незаконном ношении взрывных устройств и теракте (ч.3 ст. 205 УК). Президент России Владимир Путин наградил члена УИКа орденом Мужества посмертно.