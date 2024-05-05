Финляндия запланировала построить завод по производству тротила
Финляндия запланировала совместно с союзниками в Северной Европе и НАТО построить в стране завод по производству тротила. Об этом заявил Yle министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.
«Необходимо значительно увеличить производство взрывчатых веществ. Поэтому мы также должны серьезно рассмотреть роль отечественной промышленности в этом вопросе», — сказал глава финского Минобороны.
Министр рассказал, что планы постройки предприятия уже обсудили с бизнесменами и частными инвесторами. «Участники рынка знают, что спрос на такую продукцию есть. В любом случае государство играет в этом вопросе сильную контролирующую роль», — сказал он. Где именно могут построить завод, пока неизвестно.
По словам Хяккянена, Финляндия призвала союзников не тянуть с принятием решения по этому вопросу. «Решения должны быть приняты сейчас, чтобы продукция могла быть выпущена через год или два», — пояснил Хяккянен.
Он подчеркнул, что производство тротила имеет важное значение на фоне российское военной операции на Украине. «Проигрывает тот, у кого первым кончатся боеприпасы», — сказал министр.
Тротил используется главным образом в артиллерийских и минометных снарядах. В Евросоюзе пока есть только один завод по производству тротиловой взрывчатки, он находится в Польше. Как отмечает Yle, объемы производства на предприятии недостаточны для удовлетворения высокого спроса.
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