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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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По территории Израиля выпустили не менее 30 ракет

«Хезболла» и ХАМАС выпустили не менее 30 ракет по территории Израиля
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Avi Ohayon / Reuters
Фото: Avi Ohayon / Reuters

Члены радикальной палестинской группировки ХАМАС выпустили не менее десяти ракет по территории Израиля, сообщила пресс-служба Армии обороны страны (ЦАХАЛ). Times of Israel также пишет о 20 выпущенных ливанской шиитской группировкой «Хезболла» ракетах.

«Было зафиксировано около десяти пусков снарядов, направлявшихся из района, прилегающего к контрольно-пропускному пункту Рафах, в сторону района Керем-Шалом», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

В ведомстве добавили, что КПП «Керем-Шалом» в настоящее время закрыт для проезда грузовиков с гуманитарной помощью. По меньшей мере семь человек получили ранения в результате обстрела, уточняет газета.

Из Ливана по району Кирьят-Шмона на севере Израиля было выпущено не менее 20 ракет, пишет Times of Israel. По информации газеты, некоторые ракеты были перехвачены системой ПВО «Железный купол».

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Фото:Lior Mizrahi / Getty Images

12 апреля со стороны Ливана за 20 минут было выпущено более 50 ракет по Израилю. Израильская ПВО перехватила два беспилотника. Движение «Хезболла» подтвердило нанесение ударов десятками ракет.

Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после атаки израильской территории ХАМАС 7 октября, с того времени «Хезболла» ведет ракетные обстрелы северных районов Израиля.

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Теги
ХАМАС ракеты Хезболла Израиль
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