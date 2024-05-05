ПСВ в 25-й раз выиграл чемпионат Нидерландов
ПСВ обыграл «Спарту» в 32-м туре чемпионата Нидерландов и досрочно стал победителем турнира.
Матч в Эйндховене завершился со счетом 4:2, победный гол на счету Оливье Боскальи.
ПСВ набрал 87 очков и за два тура до конца стал недосягаемым для «Фейенорда», у которого 75 очков и еще три игры.
ПСВ выиграл 25-й титул чемпиона Нидерландов, в предыдущий раз он побеждал в турнире в 2018 году.
Больше трофеев только у «Аякса» — 36.
Главным тренером ПСВ с июня прошлого года является Петер Бос.
Выборы в местные советы Англии завершились поражением правящей партии
МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
На Западе признали, что Россия приспособилась к экономическому давлению извне
НАТО в рамках учений отрабатывает коалиционные действия против России
Появились новые кадры последствий снегопада в Екатеринбурге. Видео
Баффет продает акции Apple. У компании проблемы в бизнесе
Задержанные после сожжения Нового завета извинились на видео
В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке передних стекол
В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024-го
«Газпром» получил убыток в 2023 году. Будут ли дивиденды?
В России ускорилось снижение цен на вторичное жилье. Таблица городов
Биржевые цены на какао-бобы рухнули на 30%. Что произошло?
Бывший министр финансов Задорнов рассказал о тромбозе в российской экономике
Синоптики раскрыли причины «языка холода» в России