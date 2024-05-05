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ПСВ в 25-й раз выиграл чемпионат Нидерландов

ПСВ досрочно стал чемпионом Нидерландов, взяв трофей в 25-й раз
За два тура до конца команда Петера Боса стала недосягаемой для идущего вторым «Фейенорда». Это первая победа ПСВ в чемпионате с 2018 года
Фото: imago / imago-images.de / Global Look Press
Фото: imago / imago-images.de / Global Look Press

ПСВ обыграл «Спарту» в 32-м туре чемпионата Нидерландов и досрочно стал победителем турнира.

Матч в Эйндховене завершился со счетом 4:2, победный гол на счету Оливье Боскальи.

ПСВ набрал 87 очков и за два тура до конца стал недосягаемым для «Фейенорда», у которого 75 очков и еще три игры.

ПСВ выиграл 25-й титул чемпиона Нидерландов, в предыдущий раз он побеждал в турнире в 2018 году.

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Больше трофеев только у «Аякса» — 36.

Главным тренером ПСВ с июня прошлого года является Петер Бос.

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Анна Сатдинова
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