Власти Украины оценили размер ущерба энергетике страны
Массированные обстрелы в течение последних месяцев привели к достаточно сложной ситуации в украинской энергетике, в основном пострадали объекты тепловой и гидрогенерации, а также системы передачи электроэнергии. Об этом заявил министр энергетики Герман Гулущенко в эфире телемарафона.
«На сегодняшний день речь идет о суммах убытков более чем на миллиард долларов. Но атаки продолжаются, и очевидно, что ущерб будет расти», — сказал Галущенко.
По его оценке, ситуация пока остается стабильной. «Весной и летом у нас есть дополнительный ресурс — солнце, ветер. Это тот ресурс, который из-за географических и погодных условий очень ограничен зимой. Поэтому, безусловно, это помогает нам балансировать систему», — пояснил министр. Пока ремонтные бригады не успевают восстанавливать разрушенные объекты: их разрушают быстрее, чем, удается починить уничтоженное.
Минобороны России регулярно докладывает об ударах по энергетическим объектам Украины. К примеру, за последнюю неделю войска нанесли 25 групповых ударов по целям, среди которых были энергообъекты. «После серии ударов по нашим энергообъектам вынуждены были ответить», — пояснял президент Владимир Путин в апреле.
«Я осмелюсь сказать, что если бы другая страна пострадала от такого масштаба разрушения энергетики, это выглядело бы намного, намного хуже, чем в Украине. Мы держимся, потому что многому научились. <...> Половина нашей энергетической системы повреждена», — говорил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
На фоне ударов по энергообъектам Украина призвала союзников поставить новые системы ПВО, в том числе американские зенитно-ракетные комплексы Patriot. Украинский президент Владимир Зеленский 28 апреля заявил, что Украине нужно не менее семи таких комплексов.
Москва выступает против военных поставок Киеву. Власти России заявляют, что подобные действия затягивают конфликт, но не помешают выполнить поставленные перед российскими военными задачи.
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