 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

В Берлине 155 полицейских пострадали из-за беспорядков на матче «Динамо»

Bild: в Берлине 155 полицейских пострадали на матче четвертой футбольной лиги
Фанаты берлинского «Динамо» сожгли шарфы и флаги лидера турнира «Котбуса», а также забросали камнями тренера гостей. Матч прервали на 20 минут
Фото: Steffen Beyer / Imago / Global Look Press
Фото: Steffen Beyer / Imago / Global Look Press

В результате беспорядков на матче четвертого дивизиона между берлинским «Динамо» и «Котбус Энерги» 4 мая пострадали 155 полицейских, сообщает Bild со ссылкой на представителя полиции.

Большая часть полицейских, 116 человек, пострадали от слезоточивого газа, 11 — от пиротехники и 28 в результате нападений фанатов.

Субботнюю игру в Берлине пришлось прервать в первом тайме из-за фанатов хозяев, которые подожгли шарфы и флаги «Котбуса» на своем секторе, а также забрасывали камнями тренера гостей Клауса-Дитера Воллица.

Берлинские болельщики могли сделать это из мести за видео с похожими действиями фанатов «Котбуса» годом ранее, отмечает газета. Первая игра команд в сезоне также сопровождалась беспорядками, поэтому на матче было еще больше сотрудников правопорядка.

Sun узнала об увольнении талисмана английского клуба за флирт с фанатками
Спорт
Талисман &laquo;Куинз Парк Рейнджерс&raquo;

Тренер гостей Воллиц заявил, что не приехал бы на матч с «Динамо», если бы он состоялся посреди сезона.

«Я привык к оскорблениям, особенно здесь. Но то, что придется бояться, что во время игры тебя будут забрасывать камнями, что тебе будут угрожать, для меня в 2024 году невообразимо», — сказал он.

«Котбус» выиграл со счетом 2:0 и за два тура до конца лидирует в таблице, на четыре очка опережая «Грайфсвальд». В случае победы в турнире «Котбус» поднимется в Третью лигу.

Выборы в местные советы Англии завершились поражением правящей партии

МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

На Западе признали, что Россия приспособилась к экономическому давлению извне

НАТО в рамках учений отрабатывает коалиционные действия против России

Появились новые кадры последствий снегопада в Екатеринбурге. Видео

Баффет продает акции Apple. У компании проблемы в бизнесе

Задержанные после сожжения Нового завета извинились на видео

В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке передних стекол

В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024-го

«Газпром» получил убыток в 2023 году. Будут ли дивиденды?

В России ускорилось снижение цен на вторичное жилье. Таблица городов

Биржевые цены на какао-бобы рухнули на 30%. Что произошло?

Бывший министр финансов Задорнов рассказал о тромбозе в российской экономике

Синоптики раскрыли причины «языка холода» в России
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Германия
Материалы по теме
Одну из лучших футболисток мира будут судить в Англии за расизм
Спорт
Фанаты «Барселоны» по ошибке забросали автобус своего клуба вместо ПСЖ
Спорт
Фанат клуба Малкома избил плетью игрока соперников после победы в матче
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 98,56 (-0,08) Инвестиции, 03 мая, 16:44 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 91,69 (-0,36) Инвестиции, 03 мая, 16:44
Клуб Слуцкого продлил беспроигрышную серию в китайской лиге до 10 матчей Спорт, 15:41
Появились первые кадры нового автомобиля Aurus Путина Политика, 15:37
В Белгороде объявили ракетную опасность Политика, 15:08
Макрон призвал не «устанавливать лимиты» на военную помощь Украине Политика, 15:06
Голландский тренер объяснил срыв переговоров со «Спартаком» Спорт, 15:02
Как встретили Пасху в мире. Фоторепортаж Общество, 15:01 
В Берлине 155 полицейских пострадали из-за беспорядков на матче «Динамо» Спорт, 14:43
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе Политика, 14:34
Финляндия запланировала построить завод по производству тротила Политика, 14:19
Какие инструменты помогут анализировать продажи в e-commerce РБК и Яндекс, 14:13
В Бердянске сотрудник колонии погиб в результате подрыва автомобиля Политика, 13:55
Правительство Израиля запретит крупнейший арабский телеканал Политика, 13:45
Регбист сборной Португалии погиб в ДТП в 22 года Спорт, 13:41
Власти Украины оценили размер ущерба энергетике страны Общество, 13:39