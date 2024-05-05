В Берлине 155 полицейских пострадали из-за беспорядков на матче «Динамо»
В результате беспорядков на матче четвертого дивизиона между берлинским «Динамо» и «Котбус Энерги» 4 мая пострадали 155 полицейских, сообщает Bild со ссылкой на представителя полиции.
Большая часть полицейских, 116 человек, пострадали от слезоточивого газа, 11 — от пиротехники и 28 в результате нападений фанатов.
Субботнюю игру в Берлине пришлось прервать в первом тайме из-за фанатов хозяев, которые подожгли шарфы и флаги «Котбуса» на своем секторе, а также забрасывали камнями тренера гостей Клауса-Дитера Воллица.
Берлинские болельщики могли сделать это из мести за видео с похожими действиями фанатов «Котбуса» годом ранее, отмечает газета. Первая игра команд в сезоне также сопровождалась беспорядками, поэтому на матче было еще больше сотрудников правопорядка.
Тренер гостей Воллиц заявил, что не приехал бы на матч с «Динамо», если бы он состоялся посреди сезона.
«Я привык к оскорблениям, особенно здесь. Но то, что придется бояться, что во время игры тебя будут забрасывать камнями, что тебе будут угрожать, для меня в 2024 году невообразимо», — сказал он.
«Котбус» выиграл со счетом 2:0 и за два тура до конца лидирует в таблице, на четыре очка опережая «Грайфсвальд». В случае победы в турнире «Котбус» поднимется в Третью лигу.
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