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Регбист сборной Португалии погиб в ДТП в 22 года

Регбист сборной Португалии Фернандеш погиб в ДТП в 22 года
Смертельная авария произошла во Франции 4 мая, регбист не справился с управлением. Пьер Фернандеш является вице-чемпионом молодежного чемпионата Европы 2021 года в составе сборной
Пьер Фернандеш
Пьер Фернандеш (Фото: Официальный сайт Федерации регби Португалии (fpr.pt))

Регбист сборной Португалии Пьер Фернандеш погиб в автоаварии во Франции, сообщила пресс-служба национальной федерации.

ДТП произошло утром 4 мая в Сен-Клер-дю-Рон в департаменте Изер. Регбист не справился с управлением и вылетел с дороги в дерево, пишет Dauphine Libere.

Игроку было 22 года, на клубном уровне он играл за французский «Вьен» в третьем дивизионе. Фернандеш родился в Клермоне, у него также было гражданство Франции.

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В 2021 году Фернандеш выиграл серебро чемпионата Европы среди игроков до 20 лет.

Федерация выразила соболезнования в связи со смертью игрока.

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