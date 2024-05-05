Регбист сборной Португалии погиб в ДТП в 22 года
Регбист сборной Португалии Пьер Фернандеш погиб в автоаварии во Франции, сообщила пресс-служба национальной федерации.
ДТП произошло утром 4 мая в Сен-Клер-дю-Рон в департаменте Изер. Регбист не справился с управлением и вылетел с дороги в дерево, пишет Dauphine Libere.
Игроку было 22 года, на клубном уровне он играл за французский «Вьен» в третьем дивизионе. Фернандеш родился в Клермоне, у него также было гражданство Франции.
В 2021 году Фернандеш выиграл серебро чемпионата Европы среди игроков до 20 лет.
Федерация выразила соболезнования в связи со смертью игрока.
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