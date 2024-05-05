Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе

Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

Фото: Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Харькове прогремели взрывы, сообщил мэр Игорь Терехов в своем телеграм-канале.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей Харькова и Харьковского района спрятаться в укрытиях. В регионе объявили воздушную тревогу.

Ночью в городе также прозвучал взрыв. Мэр попросил местных жителей оставаться в укрытиях.

Накануне Терехов и Синегубов четырежды сообщали о взрывах в Харькове. Позже глава областной администрации рассказал, что на производственном предприятии в Индустриальном районе города произошел пожар. По его словам, четыре человека получили ранения и ожоги.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.