Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
В Харькове прогремели взрывы, сообщил мэр Игорь Терехов в своем телеграм-канале.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей Харькова и Харьковского района спрятаться в укрытиях. В регионе объявили воздушную тревогу.
Ночью в городе также прозвучал взрыв. Мэр попросил местных жителей оставаться в укрытиях.
Накануне Терехов и Синегубов четырежды сообщали о взрывах в Харькове. Позже глава областной администрации рассказал, что на производственном предприятии в Индустриальном районе города произошел пожар. По его словам, четыре человека получили ранения и ожоги.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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