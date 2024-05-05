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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Харькове прогремели взрывы, сообщил мэр Игорь Терехов в своем телеграм-канале.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей Харькова и Харьковского района спрятаться в укрытиях. В регионе объявили воздушную тревогу.

Ночью в городе также прозвучал взрыв. Мэр попросил местных жителей оставаться в укрытиях.

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Фото:Вячеслав Мадиевский / Reuters

Накануне Терехов и Синегубов четырежды сообщали о взрывах в Харькове. Позже глава областной администрации рассказал, что на производственном предприятии в Индустриальном районе города произошел пожар. По его словам, четыре человека получили ранения и ожоги.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

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Харьков взрыв Воздушная тревога
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