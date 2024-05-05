ЕSPN: травмированного Бетербиева в бою с Биволом заменит ливиец Зинад

ESPN назвал замену Бетербиева в чемпионском бою с Биволом

Соперником Бивола будет 30-летний Малик Зинад, у которого ни одного поражения в 22 боях. Поединок пройдет 1 июня в Эр-Рияде

Дмитрий Бивол (Фото: Andrew Boyers / Reuters)

Российский чемпион WBA (Super) Дмитрий Бивол после срыва объединительного боя с Артуром Бетербиевым будет защищать титул против ливийца Малика Зинада, сообщает ESPN со ссылкой на председателя Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха.

Бой пройдет 1 июня в Эр-Рияде.

Ранее планировалось, что в этот день Бивол встретится с обладателем поясов WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Бетербиевым, но тот травмировал колено.

Главным событием вечера в Эр-Рияде будет бой китайца Чжан Чжилэя и американца Деонтея Уайлдера.

Зинаду 30 лет, он родился в Триполи, а в 2013 году переехал на Мальту. На его счету 22 победы в 22 боях, в том числе 16 нокаутом.

У Бивола также 22 победы, в том числе 11 нокаутом.