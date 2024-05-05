В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Глава региона призвал местных жителей, находящихся дома, не подходить к окнам и спрятаться в помещениях со сплошными стенами — коридоре, ванной, туалете или кладовой. Тех, кто во время ракетной опасности оказался на улице, Гладков попросил спуститься в укрытие или иное безопасное место.
С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.
Накануне в Белгороде и районе дважды за день объявляли ракетную опасность. В 00:16 5 мая в регионе вновь запустили сирены, примерно через 15 минут сигнал отменили.
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