В Белгороде объявили ракетную опасность

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Глава региона призвал местных жителей, находящихся дома, не подходить к окнам и спрятаться в помещениях со сплошными стенами — коридоре, ванной, туалете или кладовой. Тех, кто во время ракетной опасности оказался на улице, Гладков попросил спуститься в укрытие или иное безопасное место.

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.

Накануне в Белгороде и районе дважды за день объявляли ракетную опасность. В 00:16 5 мая в регионе вновь запустили сирены, примерно через 15 минут сигнал отменили.