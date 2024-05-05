Голландский тренер объяснил срыв переговоров со «Спартаком»
Бывший тренер голландского АЗ Паскаль Янсен заявил в эфире ESPN, что всерьез рассматривал предложение возглавить московский «Спартак» вместо Гильермо Абаскаля.
Футбольный инсайдер Фабрицио Романо на следующий день после отставки Абаскаля назвал Янсена одним из основных кандидатов на пост. 1 мая спортивный директор «красно-белых» Томаш Амарал заявил, что голландца больше нет в списке претендентов.
По словам Янсена, предложение «Спартака» было «конкретным». «Это обсуждалось обеими сторонами. В конечном счете им нужен был тренер, который немного лучше знает российскую лигу», — сказал голландец.
При этом он признал, что на срыв переговоров не повлияла ситуация на Украине. «Мы, тренеры, должны сосредоточиться на том, что происходит на поле. Я смотрел на это в основном с этой точки зрения». — добавил Янсен.
С 14 апреля «Спартак» возглавляет помощник Абаскаля Владимир Слишкович, с которым команда выиграла три матча и сыграла нулевые ничьи с «Зенитом» и ЦСКА.
Янсену 51 год. С декабря 2020-го по январь 2024-го он был главным тренером АЗ, а до этого работал с резервом ПСВ.
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