ТАСС узнало о планах президента Кубы приехать в Москву на парад Победы
Президент Кубы Мигель Диас-Канель планирует посетить Россию и посмотреть парад Победы на Красной площади 9 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
«Такой визит планируется», — сказал собеседник агентства. Подробности не приводятся.
РБК направил запрос в посольство Кубы в Москве.
Ранее в посольствах Лаоса и Гвинеи-Бисау рассказали ТАСС, что президенты этих стран Тхонглун Сисулит и Умару Сисоку Эмбало приедут в Россию на парад Победы 9 мая. Москву 8 и 9 мая собирается посетить казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев, рассказал агентству посол в России Даурен Абаев. Дипломат при этом не уточнил, собирается ли политик присутствовать на параде.
В прошлом году на парад Победы в Москву приехали семь иностранных лидеров: Токаев, президенты Туркмении — Сердар Бердымухамедов, Киргизии — Садыр Жапаров, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев, Белоруссии — Александр Лукашенко, а также премьер Армении Никол Пашинян.
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