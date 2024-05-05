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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Правительство Израиля запретит крупнейший арабский телеканал

Нетаньяху: правительство Израиля запретит катарский телеканал Al Jazeera
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Арабская телесеть Al Jazeera и власти Израиля обменялись обвинениями в подстрекательстве. Телеканал прекратит вещание в этой стране после долгого конфликта. Эксперты призвали Тель-Авив не подавлять свободу информации на фоне войны
Фото: Jan Kuhlmann / dpa / Global Look Press
Фото: Jan Kuhlmann / dpa / Global Look Press

Правительство Израиля единогласно поддержало прекращение вещания катарского телеканала Al Jazeera, об этом сообщил израильский премьер Биньямин Нетаньяху в X.

«В Израиле будет закрыт провокационный канал Al Jazeera», — написал политик.

Израильский парламент (кнессет) еще в апреле принял так называемый закон об Al Jazeera, дающий правительству временные полномочия ограничивать работу зарубежных медиа, если спецслужбы сочтут, что они наносят ущерб национальной безопасности. За проголосовали 71 депутат, против — 10.

По итогам голосования в правительстве министр связи Шломо Кархи поручит израильским телекомпаниям прекратить вещание Al Jazeera, закрыть израильские офисы канала, конфисковать оборудование и заблокировать доступ к сайту Al Jazeera, пишет Times of Israel. Он пообещал немедленно дать указания. «Прошло слишком много времени и было слишком много ненужных юридических препятствий, чтобы наконец остановить хорошо отлаженную машину подстрекательства Al Jazeera», — объяснил Кархи.

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Международная организация Комитет по защите журналистов (CPJ) призывала Израиль не блокировать Al Jazeera, поскольку «плюрализм мнений в средствах массовой информации необходим для того, чтобы привлечь власть к ответственности, особенно во время войны».

Al Jazeera обвинила Нетаньяху в «подстрекательстве» и заявила, что возлагает на него «ответственность за безопасность своих сотрудников и помещений телесети по всему миру после его провокации и этого ложного, позорного обвинения».

Телевизионная сеть Al Jazeera вещает с 1996 года и имеет подразделения на разных языках. Компания спонсируется правительством Катара и неоднократно становилась критике со стороны Израиля, который обвинял ее в поддержке палестинской группировки ХАМАС.

Исследовательская компания IPSOS десять лет назад назвала Al JAzeera самым популярным телеканалом на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

«В Израиле принято так, что во время войны существует военная цензура. Это похоже на стандартную часть [подхода] Израиля к конфликтам», — оценил старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Джон Альтерман в беседе с Washington Post.

Он отметил, что порой Израиль «получал огромную выгоду» от Al Jazeera. Эта телевизионная сеть стала одной из первых, где регулярно появлялись израильские спикеры, в том числе Нетаньяху. Кроме того, указал он, англоязычная версия телеканала отличается от арабской Al Jazeera: на ее карте обозначены Израиль, сектор Газа и Западный берег реки Иордан, фактически, не признавая существование единой Палестины. «[Но] во время интифад, во время войны существует устойчивое ощущение, что «Аль-Джазира», как станция, болеет за врагов Израиля», — пояснил Альтерман.

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