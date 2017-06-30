Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,68 59,10 EUR Нал. 68,19 67,41 USD Бирж. 59,43 +0,22 EUR Бирж. 67,95 +0,56 USD ЦБ. 59,09 -0,46 EUR ЦБ. 67,50 -0,19 EUR/USD 1,14 +0,00 ММВБ 1881,04 -0,58% РТС 1000,45 -0,24% Brent 47,80 +1,10% DJIA 21287,03 -0,78% Nasdaq 6144,35 -1,44% FTSE 7350,32 -0,51%
Как строить долгосрочную внешнюю политику
Лента новостей
ESET выпустил обновленную статистику атак вируса-шифровальщика Petya 02:38, Технологии и медиа В Иране подтвердили смерть главаря «Исламского государства» 02:36, Политика Глава Крыма пообещал 20 уголовных дел по Керченской переправе 01:48, Общество Андрей Кончаловский получил кинопремию мира на Мюнхенском кинофестивале 01:45, Общество Оппозиция подала заявку на проведении акции протеста в Москве 00:53, Общество Порошенко отказался разблокировать «ВКонтакте» на Украине 00:10, Политика Объявлены победители Московского кинофестиваля. Фоторепортаж 29 июн, 23:53, Фотогалерея Трамп объявил о запуске «золотой эры» в энергетической отрасли США 29 июн, 23:44, Экономика На телеканале ТНТ сменится генеральный продюсер 29 июн, 23:38, Технологии и медиа Правительство сохранит режим экономии до 2020 года 29 июн, 23:36, Экономика Деньги на Эбола: сколько можно заработать на облигациях катастроф 29 июн, 23:14, Деньги Мстивший за парижские теракты попытался въехать в толпу мусульман 29 июн, 23:11, Общество «Ямал СПГ» зафрахтует у японской компании четыре судна-газовоза 29 июн, 23:09, Бизнес СМИ узнали о задержании в Москве вымогавших у епископа РПЦ $55 тыс. 29 июн, 23:04, Общество Сборная Германии одержала крупную победу в полуфинале Кубка конфедераций 29 июн, 22:53, Спорт Катар заявил о готовности сесть за стол переговоров с арабскими странами 29 июн, 22:22, Политика Суд арестовал сбившего байкера студента МГИМО 29 июн, 21:58, Общество «Полюс» Саида Керимова продал бумаги инвесторам на $800 млн 29 июн, 21:57, Бизнес Киев заявил о возможных переговорах по обмену российского разведчика 29 июн, 21:45, Политика Словения отсудила у Хорватии выход к международным водам 29 июн, 21:44, Политика Налогоплательщикам дадут инструмент для выявления партнеров-однодневок 29 июн, 21:31, Финансы Долговой барьер: что делать должнику с запретом на выезд за границу 29 июн, 21:26, Деньги На Московском кинофестивале победил китайский фильм «Хохлатый ибис» 29 июн, 21:20, Общество В чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул пожар 29 июн, 21:19, Общество «Яблочный» феномен: какие компании выросли из iPhone 29 июн, 21:15, Технологии и медиа Полуфинал Кубка конфедераций. Германия — Мексика. Онлайн 29 июн, 21:00, Спорт На саммите НАТО договорились продолжать усиливать боевую мощь альянса 29 июн, 20:59, Политика Хворостовский отменил выступление в Вене из-за болезни 29 июн, 20:50, Общество
Как строить долгосрочную внешнюю политику
Газета № 113 (2610) (3006) Политика, 29 июн, 14:49
0
Андрей Кортунов Как строить долгосрочную внешнюю политику
России стоит оптимизировать внешнеполитическую активность, сменив линию агрессивного роста международного влияния на умеренно консервативную линию сохранения уже достигнутых позиций
РБК продолжает публикацию совместных материалов с проектом «Россия будущего: 2017–2035». Цель проекта, который реализуется Центром стратегических разработок совместно с Министерством экономического развития, — очертить вызовы будущего и понять, готова ли Россия на них ответить.

Представим Россию в виде большого инвестиционного фонда, в котором основные направления внешней политики соответствуют крупным инвестиционным проектам. Насколько сбалансирован российский инвестиционный портфель? Какова доходность сделанных вложений? Велики ли текущие и прогнозируемые инвестиционные риски? Как бы выглядел экспресс-аудит эффективности российской внешней политики в этой системе координат?

Эти вопросы принципиально важны для фонда, который играет вдолгую, а только так и может играть государство. Решения, которые сегодня выглядят тактически выгодными, могут оказаться проигрышными или вообще не иметь никакого значения через 20 лет. Рынки появляются и умирают — так и во внешней политике оценивать сегодняшний портфель нужно исходя из того, в каком состоянии мы хотим увидеть Россию как внешнеполитического игрока спустя 15–20 лет.

Активность на рынке

Как минимум один показатель успехов нашего фонда очевиден: стоимость его акций пока растет быстрее стоимости его активов. То есть Россия имеет больше влияния в мире, чем должна была бы иметь исходя из ее объективного положения в мировом населении, в глобальной экономике и финансах. Наши акции на политических рынках нередко котируются выше, чем акции эмитентов с куда бóльшими активами (например, Европейского союза). Российская дипломатия успешно использует эффект мультипликатора в мире, где весьма ценятся оперативность, напористость и последовательность внешнеполитических решений.

Российской внешней политике подчас удается при минимальных инвестициях добиваться максимально высоких показателей текущей политической доходности. Достаточно сослаться на возвращение России на Ближний Восток, где буквально за два-три года из маргинала она превратилась чуть ли не в главного внешнего игрока, не имея на это, казалось бы, никаких объективных оснований и вложив в регион несоизмеримо меньше материальных средств, чем, скажем, Соединенные Штаты. Российская политика на Ближнем Востоке — по сути, классический успешный стартап. Равноправное российско-китайское политическое партнерство при несопоставимости экономических потенциалов двух стран — еще один пример эффективной инвестиционной стратегии.

Высокие риски

Однако проблем в нашем фонде тоже хватает. Набор инвестиционных инструментов, которыми располагает сегодня российская внешняя политика, остается крайне ограниченным. Российские интересы в мире обеспечены преимущественно инструментами трех типов — обновленным и эффективным военным потенциалом (в том числе ядерным), привилегированными позициями в международных организациях (в первую очередь в Совбезе ООН) и заметной ролью на мировых сырьевых рынках (прежде всего углеводородных). Инструментарий пока надежный, но его применимость далеко не всегда очевидна, а относительная ценность в XXI веке имеет тенденцию к девальвации. С высокотехнологичными инвестиционными инструментами, чьи котировки в мировой политике стабильно повышаются, такими как образовательный и научно-технический потенциал, инновационный ресурс и социальный капитал, у нас дела обстоят не лучшим образом. В конце концов, именно технологическое отставание в стратегической перспективе создаст для России риски ослабления оборонного потенциала.

Другая проблема российского внешнеполитического портфеля — высокие риски, превращающие многие инвестиционные проекты в спекулятивные комбинации. К числу рискованных спекуляций можно отнести, например, поддержку правых популистов в Европе или левых режимов в Латинской Америке. Оптимальное сочетание надежности, доходности и ликвидности — головная боль для любого инвестора. На мировой арене Россия сегодня выступает как агрессивный инвестор, у которого спекуляция, неожиданные для конкурентов решения и внезапные тактические ходы — неотъемлемая часть инвестиционной стратегии. Но спекулянтов как на финансовых, так и на политических рынках мало кто любит. Тем более что в мировой политике Россия нередко выглядит «потрошителем проблемных активов» вроде финансового хищника Гордона Гекко из фильма Оливера Стоуна «Уолл-стрит». Как будут выглядеть долгосрочные издержки такой тактики, когда мы в 2035 году будем оценивать эффективность своих подходов?

Третья проблема — неясность стратегии выхода из многих затратных инвестиционных проектов. Какова стратегия выхода, например, из сирийского конфликта? Сможет ли Россия успешно конвертировать свою военную вовлеченность в Сирии в устойчивое политическое влияние — выиграв войну, не проиграть мир? Как выходить из многочисленных кризисных ситуаций на территории бывшего СССР, в которые Москва уже серьезно вложилась и экономически, и политически? Опыта упорядоченного, заранее спланированного выхода из политических инвестиционных проектов у нас почти нет, а вынужденные импровизации во многих случаях влекут за собой потерю не только ожидаемого инвестиционного дохода, но и части вложенного политического капитала.

Есть и такая проблема, как завышенные ожидания общества от внешнеполитического инвестирования, представления о том, что искусство внешней политики способно компенсировать существующее неравенство потенциалов России и ее многочисленных оппонентов. Или о том, что политическая конъюнктура будет неизменно нам сопутствовать и доходность наших политических капиталовложений будет лишь возрастать — например, в связи с необратимостью и постоянством снижения глобальной роли США и Евросоюза и возвышения Китая в ближайшие десятилетия. Нельзя полностью исключить и прямо противоположного тренда — восстановления пошатнувшегося единства Запада и накопления системных ограничителей в развитии Китая и группы БРИКС в целом. Никаких гарантий здесь нет; в свое время финансовый гуру Уоррен Баффетт заметил: «Если вы не в силах наблюдать, как рынок на ваших глазах падает на 50%, то вам не стоит заниматься инвестированием».

Оптимизация портфеля

Еще одно условие успешной инвестиции — постоянная готовность к анализу допущенных ошибок и просчетов. Как только инвестор начинает верить, что знает о рынке все или почти все, можно смело прогнозировать грядущие убытки. Никто и никогда не достигал успеха, не потеряв своих денег. А потому уверенность в неизменной правильности всех принимающихся внешнеполитических решений, в отсутствии альтернатив избранной когда-то инвестиционной стратегии — дело всегда опасное, аккумулирующее дополнительные риски.

России предстоит сложный период перестройки ее социально-экономической модели, предполагающий максимальную концентрацию ресурсов и усилий на решении задач внутреннего развития. В этих условиях разумно было бы оптимизировать нашу внешнеполитическую инвестиционную активность, сменив портфель агрессивного роста международного влияния на умеренно консервативный портфель сохранения уже достигнутых позиций. Это предполагает расширение линейки инвестиционных инструментов, диверсификацию внешнеполитических активов, последовательную минимизацию рискованных агрессивных инвестиций спекулятивного типа, наращивание объемов долгосрочных высоконадежных инвестиционных проектов.

На повестке дня стоит задача выхода из непрофильных инвестиционных проектов, оздоровления внешнеполитического портфеля, включая даже списание части «проблемных» активов. Нужно определиться с критическими условиями выхода из позиций. По каждому инвестиционному проекту должен иметься заранее определенный набор критериев, при котором следует принимать экстренные меры. В противном случае «хвост будет вилять собакой» и решения по политическим инвестициям окажутся во власти не самого инвестора, а объектов его инвестиций, будь то лидеры непризнанных образований на территории бывшего СССР или правители далеких слаборазвитых стран.

Понятно, что ревизия внешнеполитического инвестиционного портфеля должна проходить постепенно и предсказуемо для наших партнеров, союзников и друзей. Репутация инвестора, его надежность стоят дорого как в финансовом, так и в политическом мире. Тем более в том нестабильном, изменчивом и полном неожиданностей мире, в котором нам предстоит жить.

Об авторах
Андрей Кортунов генеральный директор РСМД
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: Совбез ООН , мнение , МЭР , конфликт в Сирии , Центр стратегических разработок
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав