 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Бойцу UFC Царукяну заморозили $31 тыс. из гонорара за нападение на фаната

Бойцу UFC Царукяну пока не выплатили $31 тыс. из гонорара за нападение на фаната
Заседание Атлетической комиссии штата Невада по этому делу состоится в ближайшее время. Российскому бойцу заморозили выплату 30% гонорара
Арман Царукян
Арман Царукян (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Атлетическая комиссия штата Невада назвала сумму, которую заблокировала из гонорара российского бойца Армана Царукяна за победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300.

«До конца разбирательства заморожено 30% гонорара. Это $31,6 тыс.», — сообщили ТАСС в комиссии.

Причиной стала потасовка Царукяна с фанатом перед боем.

Заседание комиссии по делу Царукяна состоится позднее 30 апреля.

Во время выхода в октагон Царукян ударил одного из болельщиков по лицу за то, что тот показывал ему нецензурные жесты.

«Никто не показывает мне такие жесты. Я обязательно отвечу на такое. Вы можете показать мне средний палец на расстоянии 200 м, и я не смогу ударить вас, но когда вы находитесь близко ко мне… Это происходит на автомате. Я из России, не делайте этого, пожалуйста, или я попаду в тюрьму в США», — говорил после боя Царукян.

Россиянин в ночь на 14 апреля на турнире UFC 300 победил раздельным решением судей Оливейру, экс-чемпиона промоушена в легком весе. В интервью РБК Царукян говорил, что заработал больше $300 тыс. за этой бой.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
смешанные единоборства (ММА) UFC Арман Царукян
Материалы по теме
В США заблокировали выплату бойцу UFC Царукяну за нападение на фаната
Спорт
Царукян стал первым номером рейтинга лучших бойцов UFC в легком весе
Спорт
Боец UFC Царукян: «Вдруг какой-то идиот достает палец и сует в глаз»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Спецназ применил резиновые пули на митинге у здания парламента в Тбилиси Политика, 22:25
Трампа оштрафовали и пригрозили тюрьмой по делу о выплатах порноактрисе Политика, 22:06
В Киеве начали демонтаж памятника «Переяславская рада» Политика, 21:59
Бойцу UFC Царукяну заморозили $31 тыс. из гонорара за нападение на фаната Спорт, 21:47
Над Белгородской областью сбили еще один дрон Политика, 21:33
Столкновения в Тбилиси из-за закона об иноагентах. Видео Политика, 21:30
Мать погибшего инвалида в «Крокусе» получит выплату Общество, 21:24
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Daily Mail узнала о переговорах «Спартака» с бывшим главным тренером МЮ Спорт, 21:17
Площадь пожара в Бурятии выросла до 10 тыс. кв. м Общество, 21:01
Эстония пообещала не депортировать украинцев призывного возраста Политика, 20:59
В Тбилиси начались задержания на митинге против закона об иноагентах Политика, 20:51
РФС указал на ошибки судьи в дерби ЦСКА — «Спартак» Спорт, 20:34
В Белом доме не стали подтверждать уничтожение ракеты ATACMS над Крымом Политика, 20:26
Казанский «Зенит» в 12-й раз выиграл чемпионат России по волейболу Спорт, 20:23