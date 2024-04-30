Бойцу UFC Царукяну заморозили $31 тыс. из гонорара за нападение на фаната

Бойцу UFC Царукяну пока не выплатили $31 тыс. из гонорара за нападение на фаната

Заседание Атлетической комиссии штата Невада по этому делу состоится в ближайшее время. Российскому бойцу заморозили выплату 30% гонорара

Арман Царукян (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Атлетическая комиссия штата Невада назвала сумму, которую заблокировала из гонорара российского бойца Армана Царукяна за победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300.

«До конца разбирательства заморожено 30% гонорара. Это $31,6 тыс.», — сообщили ТАСС в комиссии.

Причиной стала потасовка Царукяна с фанатом перед боем.

Заседание комиссии по делу Царукяна состоится позднее 30 апреля.

Во время выхода в октагон Царукян ударил одного из болельщиков по лицу за то, что тот показывал ему нецензурные жесты.

«Никто не показывает мне такие жесты. Я обязательно отвечу на такое. Вы можете показать мне средний палец на расстоянии 200 м, и я не смогу ударить вас, но когда вы находитесь близко ко мне… Это происходит на автомате. Я из России, не делайте этого, пожалуйста, или я попаду в тюрьму в США», — говорил после боя Царукян.

Россиянин в ночь на 14 апреля на турнире UFC 300 победил раздельным решением судей Оливейру, экс-чемпиона промоушена в легком весе. В интервью РБК Царукян говорил, что заработал больше $300 тыс. за этой бой.