Агитируешь — значит, агент

В Совете Федерации допустили проверку любых СМИ, выступающих за кандидатов на выборах

Все СМИ, которые работают в России и агитируют за того или иного кандидата на выборах, могут быть проверены Минюстом как иноагенты и заблокированы. Предложение обсуждается временной комиссией Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России, подтвердили РБК два сенатора

Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Никто не застрахован

Сенаторы допускают возможность проверок на иностранное финансирование любых, как зарубежных, так и отечественных СМИ, заподозренных во вмешательстве во внутреннюю политику России. Об этом в среду, 28 июня, РБК рассказал глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов. Уполномоченный орга​н, который будет проводить такие проверки (предполагается, что это будет Минюст), по замыслу сенаторов, займется проверкой «только явных случаев» нарушений, подчеркнул сенатор. Климов рассказал «Дождю», что законопроект будут разрабатывать сенаторы Борис Невзоров и Людмила Бокова, и что инициатива допускает регулирование всех СМИ, а не только иностранных. Ранее в этот же день Климов предложил регулировать именно зарубежные СМИ с русскоязычной аудиторией, обязать их отчитываться по закону об иностранных агентах и блокировать при несоблюдении российских законов.

Информацию о возможности проверок в любых «подозрительных» русскоязычных СМИ подтвердил​а РБК еще один член временной комиссии, сенатор Людмила Бокова. «Мы рассматриваем возможность наделения Минюста России и Роскомнадзора полномочиями проводить расследования источников финансирования русскоязычных СМИ», — сообщила она РБК. По словам Боковой, если иностранная поддержка СМИ подтвердится, то «логично будет обязать СМИ предоставлять дополнительную отчетность или отчитываться в соответствии с законом РФ об иностранных агентах».

Но прежде чем признать СМИ иностранным агентом, необходимо доказать факт вмешательства во внутреннюю политику Россию, добавил Климов. Под вмешательством во внутренние дела России глава временной комиссии Совфеда подразумевает «конкретное, целенаправленное воздействие на нашу внутриполитическую жизнь». «Если СМИ ведет пропаганду за и против того или иного кандидата на заграничные деньги, это уже основание делать страшные выводы», — заявил он.

Временная комиссия по защите госсуверенитета была создана в Совете Федерации 14 июня. Члены комиссии призваны вести мониторинг вмешательств иностранных государств и международных организаций «в политическую, экономическую, культурную и гуманитарную сферы деятельности в России». Для этой цели на первом заседании комиссии назначенный ее главой Климов предложил создать «черную книгу» попыток иностранных властей вмешиваться в российскую политику.​

Под угрозой блокировки

Отчасти создание временной комиссии и будущая разработка законопроектов — это ответная мера на действия западных стран, объяснил Климов свою идею в разговоре с РБК. «Американцы взяли, внесли закон о конгрессменах и в пояснительной записке указали, что закон направлен против намерения Russia Today вмешиваться во внутреннюю политику США», — пояснил он. Сенатор Бокова подтвердила, что в Совете Федерации задумались над ответными мерами из-за «гонения, которому подвергается RT America». «[Мы] предложим зеркальные меры в виде соответствующих законопроектов», — рассказала она РБК.

При этом, по словам Климова, российский законопроект не будет направлен против конкретных СМИ. Под его действие смогут подпасть любые средства массовой информации «на любом материальном носителе», которые вызовут подозрения у уполномоченного органа.

Фото: Александр Шалгин / ТАСС

Пока инициатива только обсуждается, законопроекта еще нет, добавил сенатор. По его словам (и эту информацию РБК подтвердила Бокова), сейчас члены комиссии изучают законодательный опыт других стран. Некоторые инициативы они могут «подглядеть» у иностранных государств, в том числе у США, допустил Климов.

Сенатор отметил, что после признания организации иноагентом СМИ будет обязано функционировать в соответствии с российским законодательством. «А если не хотят этого делать, то мы должны ограничить их на основании закона. В том числе, на мой взгляд, заслуживает внимания и идея [блокировки СМИ.​ — РБК], о которой говорили», — добавил сенатор.

Зондаж почвы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в целом оценила идеи временной комиссии положительно. «Мы должны выработать в обществе своего рода иммунитет неприятия любого вмешательства во внутренние дела России, которое угрожает нашему суверенитету», — заявила она журналистам, но не стала комментировать инициативу о проверке СМИ.

Инициатива временной комиссии Совфеда должна быть тщательно проработана по линии всех ведомств, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Говорить о единой позиции Кремля по этому вопросу пока преждевременно, добавил он.

Три федеральных чиновника сказали РБК, что впервые слышат об инициативе Климова. Законодательство о СМИ и так нормально работает, сказал один из собеседников РБК. Он напомнил, что в России уже есть закон о 20-процентном ограничении иностранного владения СМИ, который регулирует зарубежное участие в медиасфере. Источник РБК в Совфеде связал инициативу с личным пиаром Климова.

Тем не менее тема регулирования иностранных СМИ обсуждалась в Госдуме во время встречи депутатов с директором ФСБ Александром Бортниковым в июне, рассказал РБК источник в спецслужбе и ранее сообщил «Дождю» глава комитета нижней палаты по СМИ Леонид Левин. Источник РБК затруднился пояснить, кому именно принадлежит эта идея — парламентариям или сотрудникам спецслужбы, но отметил, что на Лубянке поддерживают предложение сенаторов.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Исходным источником подобных инициатив могут быть правоохранительные органы или близкие к ним группы в депутатском корпусе и Совете Федерации, предположил политолог Николай Миронов. По его словам, иногда такие идеи «вбрасываются» и для зондажа общественного мнения с уровня руководства страны, а затем принимаются. «Первые лица при этом остаются в тени, такие идеи могут проходить и мимо внутриполитического блока Кремля. Официально заявляется, что руководство страны не в курсе и инициатива неоднозначная, но затем она в том или ином виде реализуется, — рассуждает Миронов. — В глазах зарубежной общественности лидеру формально демократической страны странно выступать за блокировку СМИ. Но такое желание может возникнуть, ведь этот сегмент остается не под контролем и представляет опасность в ходе будущих выборов. По сути, многие зарубежные редакции заменили собой выбывшие российские СМИ. Би-би-си, «Медуза» и так далее. Теперь это полноценные российские СМИ, но формально работающие как иностранные».

Удар по «русскому миру»

Российские власти уже обращали внимание на иностранный капитал в российских СМИ. Осенью 2014 года группа депутатов разработала поправки в закон о СМИ, по которым учредителем российского средства массовой информации не может быть ни иностранное государство, ни международная организация, ни россиянин, имеющий гражданство другого государства. Согласно закону иностранный капитал может участвовать в российских СМИ, но его доля в уставном капитале не может превышать 20%. Закон вступил в силу в 2016 году. После этого свой бизнес в России была вынуждена продать медиагруппа Axel Springer, издававшая журналы Forbes, Geo и ОК. Закон подтолкнул к продаже российских активов и группу Sanoma, издававшую газету «Ведомости». В России об иностранном финансировании отчитываются СМИ, у которых есть российское представительство или юридическое лицо. По данным Роскомнадзора, в первом квартале 2017 года в этот список попали 46 компаний, владеющие 379 СМИ. Крупнейшими среди них являются АО «Конде Наст» (издает многие глянцевые журналы, в том числе «VOGUE Россия», Tatler, Glamour и другие), ООО «Москоутаймс» (издает National Geographic Traveler, русское издание Women`s Health, Men`s Health, газету The Moscow Times и другие), ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг» (издает Elle, Marie Claire и другие), информационное агентство «Интерфакс-Северо-Запад», а также вещатель телеканала Russia Today TV — АНО «ТВ-Новости». При этом СМИ, не имеющие представительств в России, не обязаны получать российскую лицензию, даже если работают на русском языке. В числе таких СМИ — Meduza, «Радио Свобода», «Голос Америки» и другие.

РБК отправил запрос по поводу инициативы Климова на «Радио Свобода». В «Голосе Америки» комментировать инициативу сенаторов отказались. Издатель проекта Meduza Илья Красильщик заявил РБК, что инициатива Климова пока «ничего не означает» для их издания, зарегистрированного в Латвии. «Мы понимаем, когда есть законопроект, он [может] что-то значить. Сейчас есть несколько слов, сказанных одним сенатором, и, честно говоря, анализировать и додумывать то, что он сказал, — бессмысленная трата времени. Мы компания, которая соблюдает законы Латвии и законы России, и планируем их соблюдать, но прогнозировать, как закон изменится и что мы будем делать, — бессмысленное занятие», — сказал Красильщик. Он отметил, что Meduza каждый год «подает публичные отчеты в латвийское государство».

«Реализация этой инициативы вполне возможна, поскольку в борьбе с иностранным влиянием российские власти готовы на гораздо более абсурдные шаги, — прокомментировал политолог Аббас Галлямов. — Внешнеполитическим последствием этого решения станет ухудшение отношений России с русскоязычной диаспорой, а внутриполитическим — еще один скандал, демонстрирующий приверженность режима курсу на закручивание гаек и противостояние с окружающим миром». Инициатива обессмыслит проект «русского мира, который и так выдыхается», согласен политолог Михаил Виноградов.

Опыт иноагентов

Если законопроект появится, то в нем пропишут наиболее обтекаемые формулировки, касающиеся иностранного вмешательства в российскую политику, прогнозирует медиаменеджер Антон Носик. По его мнению, таким образом, под закон попадут любые СМИ от «Медузы» до РБК, а правоприменение будет случайным и исходить из политической конъюнктуры.

Правозащитники неоднократно критиковали за случайное правоприменение смежный по смыслу закон об НКО-иноагентах. Закон об иностранных агентах был принят в 2013 году. В соответствии с ним все некоммерческие организации, занимающиеся политикой и получающие деньги из-за рубежа, должны зарегистрироваться в Минюсте. За время действия в НКО-иноагенты записали множество экологических и благотворительных организаций. Правозащитники жаловались на прописанную в законе размытую формулировку о «политической деятельности». Ее свободная трактовка угрожала занесением в реестр иноагентов практически всем НКО. В 2016 году, после жалобы Совета по правам по человека президенту Владимиру Путину, Минюст уточнил критерии «политической деятельности», предложив причислять к иноагентам за публичную оценку власти.