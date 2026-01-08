 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Сотрудник миграционной службы США застрелил женщину в Миннеаполисе

Сотрудник иммиграционной службы США (ICE) застрелил женщину в Миннеаполисе, которая, по заявлениям властей, попыталась сбить силовиков на машине. Об этом сообщило Associated Press.

Это произошло во время рейда ICE. Анализ видео из Сети показал, что силовик потребовал от женщины открыть дверь автомобиля, отметило издание. После этого машина медленно двинулась вперед, а другой сотрудник CEI, стоящий перед авто, достал пистолет и сделал два выстрела в сторону внедорожника.

«Из видеозаписей неясно, соприкоснулся ли автомобиль с офицером. После стрельбы внедорожник врезался в два припаркованных у тротуара автомобиля и остановился», — сказано в публикации Associated Press

На инцидент отреагировал президент США Дональд Трамп. Он назвал женщину «профессиональным агитатором». По его словам, она вела себя «очень неорганизованно и сопротивлялась», а потом «умышленно сбила офицера ICE». Тот выстрелил в нее в целях самообороны, резюмировал Трамп.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Романов Илья
ICE стрельба США
