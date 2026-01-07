У двукратного обладателя «Золотого мяча» Кигана обнаружили рак
У двукратного обладателя «Золотого мяча» англичанина Кевина Кигана диагностирован рак, сообщает футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед» на своем официальном сайте.
«Кевин Киган недавно был госпитализирован для дальнейшего обследования в связи с сохраняющимися симптомами в области брюшной полости. В результате обследования врачи выявили рак. Кевин будет проходить лечение. Он благодарен медицинской команде за их оперативное вмешательство и оказываемый уход. В это трудное время семья просит о конфиденциальности и воздержится от дальнейших комментариев», — говорится в сообщении клуба.
74-летний Киган во время выступления за немецкий «Гамбург» дважды подряд стал обладателем «Золотого мяча» (1978, 1979). Он является единственным англичанином, получившим эту награду дважды.
Киган также выступал за такие клубы, как «Ньюкасл», «Ливерпуль», «Сканторп Юнайтед», «Саутгемптон» и австралийский «Блэктаун Сити».
Он добился больших успехов в «Ливерпуле», трижды выиграв чемпионат Англии, дважды Суперкубок Англии и Кубок УЕФА, а также став обладателем Кубка страны и Кубка европейских чемпионов. В составе «Гамбурга» англичанин стал чемпионом Германии и обладателем Кубка страны.
В качестве тренера Киган возглавлял «Ньюкасл», «Фулхэм», «Манчестер Юнайтед», а также сборную Англии.
