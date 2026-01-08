Часть застрявших в Йемене россиян вылетела в Саудовскую Аравию

Первая группа россиян, которые на протяжении нескольких дней не могли выехать с острова Сокотра в Йемене, вылетели в Саудовскую Аравию, сообщило российское посольство в Йемене.

«Первая группа граждан Российской Федерации, на протяжении некоторого времени не имевших возможности вылететь с острова Сокотра, успешно покинула территорию Йеменской Республики 7 января 2026 года рейсом «Йеменских авиалиний» в Джидду», — говорится в сообщении.

4 января посольство сообщило, что россияне в числе туристов из других стран застряли на острове Сокотра в Индийском океане и не могут улететь из-за ограничений на авиасообщение, введенных властями Йемена. По данным «РИА Новости», число застрявших на острове туристов достигало 300 человек.

Аэропорт на Сокотре был закрыт после вооруженного конфликта на востоке Йемена. В связи с продолжающимся с 2014 года конфликтом в Йемене офис посольства России в Йемене в настоящее время расположен в Эр-Рияде.

Посольство России не уточняло, сколько именно россиян не могут покинуть остров.