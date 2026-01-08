Часть застрявших в Йемене россиян вылетела в Саудовскую Аравию
Первая группа россиян, которые на протяжении нескольких дней не могли выехать с острова Сокотра в Йемене, вылетели в Саудовскую Аравию, сообщило российское посольство в Йемене.
«Первая группа граждан Российской Федерации, на протяжении некоторого времени не имевших возможности вылететь с острова Сокотра, успешно покинула территорию Йеменской Республики 7 января 2026 года рейсом «Йеменских авиалиний» в Джидду», — говорится в сообщении.
4 января посольство сообщило, что россияне в числе туристов из других стран застряли на острове Сокотра в Индийском океане и не могут улететь из-за ограничений на авиасообщение, введенных властями Йемена. По данным «РИА Новости», число застрявших на острове туристов достигало 300 человек.
Аэропорт на Сокотре был закрыт после вооруженного конфликта на востоке Йемена. В связи с продолжающимся с 2014 года конфликтом в Йемене офис посольства России в Йемене в настоящее время расположен в Эр-Рияде.
Посольство России не уточняло, сколько именно россиян не могут покинуть остров.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах