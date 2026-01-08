Трамп заявил, что военный бюджет США на 2027-й должен составить $1,5 трлн

Президент Дональд Трамп анонсировал рекордный оборонный бюджет США на 2027 год. По его словам, он должен составить $1,5 триллиона, что позволит его стране создать «армию мечты» в «крайне тревожные и опасные времена»

Военный бюджет США на 2027 год должен составить $1,5 триллиона, а не один триллион, заявил президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, это позволит стране создать «армию мечты», на которую Штаты имеют право. Она, продолжил республиканец, обеспечит безопасность США, «независимо от того, кто будет противником».

«После долгих и трудных переговоров с сенаторами, конгрессменами, министрами и другими политическими представителями я пришел к выводу, что в интересах нашей страны — особенно в эти крайне тревожные и опасные времена — военный бюджет на 2027 год должен составлять не $1 триллион, а $1,5 триллиона», — написал он.

Весной 2025 года Трамп заявлял, что Белый дом одобрит оборонный бюджет в размере около $1 триллиона. Он отмечал, что расходы на оборону станут крупнейшими из тех, что принимали для армии США. В итоге в минувшем декабре Трамп подписал военный бюджет Штатов на 2026-й в размере $901 млрд. $400 млн от этой суммы должны пойти на закупку оружия для Украины.

Оборонный бюджет страны на 2025 финансовый год также был рекордным и составил $895 млрд.