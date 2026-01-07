Кадыров ответил на предложение Зеленского выкрасть его и увезти в Штаты

Рамзан Кадыров ответил Владимиру Зеленскому, который ранее призвал США выкрасть главу Чечни, как это было сделано с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Он призвал президента Украины «хотя бы попытаться быть мужчиной»

Рамзан Кадыров (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Рамзан Кадыров ответил на предложение США Владимира Зеленского выкрасть его, как это было сделано с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Он заявил, что слова президента Украины подтверждают попытки того сорвать мирное урегулирование. Соответствующий пост глава Чечни опубликовал в своем Telegram-канале.

Кадыров назвал Зеленского скоморохом и отметил, что тот не пригрозил похитить его сам, «как это сделал бы мужчина», и «даже не попытался допустить такую мысль».

«Зеля трусливо намекнул, что не прочь остаться в сторонке и понаблюдать с безопасного расстояния, как его обидчика, грозного дядю Рамзана Кадырова, накажет кто-то другой», — написал глава Чечни.

Он призвал украинского президента «хотя бы попытаться быть мужчиной», а также «сохранить свое лицо и не унижаться».

«Будь в тебе капелька мужского, ты бы понял, как унизительно звучат твои слова и просьбы. И как явно они подтверждают твои попытки сорвать мирное урегулирование. Напомню тебе, Зеля: враг может войти в нашу республику, но выйти уже не получится. Рискнешь сам, просроченный?» — заключил Кадыров.

Ранее Владимир Зеленский призвал США усилить давление на Россию. Одним из шагов на этом пути он назвал «какую-то операцию с Кадыровым» по принципу с захватом Мадуро американским спецназом. По мнению украинского президента, это могло бы повлиять на российское руководство.

Глава Чечни после начала военной операции регулярно публично поддерживает действия России. Осенью 2025 года СБУ заявила, что отдельные высказывания Кадырова нарушают законы и обычаи, применяемые при вооруженных конфликтах в соответствии с нормами Римского статута Международного уголовного суда. Украинская спецслужба объявила о подозрении ему по статье о военных преступлениях.

Американские военные 3 января задержали Мадуро и его супругу Силию Флорес в их резиденции в Каракасе и перевезли в Нью-Йорк, где предъявили свергнутому лидеру республики обвинения в «наркотерроризме». Генеральный прокурор республики Тарек Сааб потребовал прекратить уголовное дело против Мадуро в США, ссылаясь на международный президентский иммунитет и отсутствие юрисдикции. Временным главой государства стала Делси Родригес, ранее занимавшая пост вице-президента. Сам Мадуро на суде заявил, что продолжает оставаться президентом Венесуэлы.