Аэропорт Краснодара приостановил полеты
Аэропорт Краснодара приостановил прием и отправку воздушных рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Также ограничения на полеты действуют в аэропорту Волгограда — там их ввели в третий раз за день.
Российские аэропорты регулярно приостанавливают полеты на фоне угрозы ударов БПЛА. Меры вводят из соображений безопасности.
За 7 января полеты приостановили в Сочи, Владикавказе, Грозном, Магасе и Геленджике. На момент подготовки публикации эти аэропорты работают в штатном режиме.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах