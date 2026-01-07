Аэропорт Краснодара приостановил полеты

Аэропорт Краснодара приостановил прием и отправку воздушных рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Также ограничения на полеты действуют в аэропорту Волгограда — там их ввели в третий раз за день.

Российские аэропорты регулярно приостанавливают полеты на фоне угрозы ударов БПЛА. Меры вводят из соображений безопасности.

За 7 января полеты приостановили в Сочи, Владикавказе, Грозном, Магасе и Геленджике. На момент подготовки публикации эти аэропорты работают в штатном режиме.