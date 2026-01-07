 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Краснодара приостановил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Краснодара приостановил прием и отправку воздушных рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Также ограничения на полеты действуют в аэропорту Волгограда — там их ввели в третий раз за день.

Аэропорт Волгограда приостановил рейсы третий раз за день
Политика

Российские аэропорты регулярно приостанавливают полеты на фоне угрозы ударов БПЛА. Меры вводят из соображений безопасности.

За 7 января полеты приостановили в Сочи, Владикавказе, Грозном, Магасе и Геленджике. На момент подготовки публикации эти аэропорты работают в штатном режиме.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Александра Озерова
аэропорты Краснодар Росавиация
Материалы по теме
Аэропорт Волгограда приостановил рейсы третий раз за день
Политика
В трех аэропортах Северного Кавказа запретили полеты
Политика
Второй аэропорт Кубани ограничил полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Днепр и некоторые районы Запорожской области обесточило после взрывов Политика, 00:14
Сотрудник миграционной службы США застрелил женщину в Миннеаполисе Общество, 00:09
Глава МИД Венгрии заявил о новом шаге Европы к войне с Россией Политика, 07 янв, 23:41
Аэропорт Краснодара приостановил полеты Политика, 07 янв, 23:16
Аэропорт Волгограда приостановил рейсы третий раз за день Политика, 07 янв, 23:10
У двукратного обладателя «Золотого мяча» Кигана обнаружили рак Спорт, 07 янв, 23:02
США предъявят уголовные обвинения экипажу танкера Marinera Политика, 07 янв, 22:52
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
В Подмосковье восемь человек заразились ботулизмом из-за конины Общество, 07 янв, 22:38
Гладков опроверг сообщения о загрязнении воздуха после атаки на нефтебазу Политика, 07 янв, 22:34
В Сан-Тропе состоялись похороны Брижит Бардо Общество, 07 янв, 22:09
Зеленский счел возможным завершение боевых действий за полгода Политика, 07 янв, 22:03
Кадыров ответил на предложение Зеленского выкрасть его и увезти в Штаты Политика, 07 янв, 21:36
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 07 янв, 21:24
«Роскосмос» показал спутниковый снимок надвигающегося на Москву циклона Город, 07 янв, 21:17