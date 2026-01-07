Глава МИД Венгрии заявил о новом шаге Европы к войне с Россией

«Коалиция желающих» сделала новый шаг к конфликту Европы с Россией. Об этом в X сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Вчера в Париже «Коалиция желающих» выдвинула очередное предложение, которое еще больше приближает Европу к прямому противостоянию с Россией. Стремясь разместить военных на Украине, страны Западной Европы создают риск прямой войны с Россией», — написал он.

Сийярто добавил, что Венгрия «решительно отвергает еще один шаг в сторону войны» и поддерживает мирные переговоры.

6 января в Париже прошли переговоры «Коалиция желающих», США и Украины. По их итогам приняли декларацию о гарантиях безопасности Киеву. Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что его страна, а также Франция подписали соглашение с Украиной о готовности отправить туда войска после завершения боевых действий.

Власти России неоднократно заявляли, что выступают категорически против любого плана, подразумевающего размещение на украинской территории военных из стран НАТО. При этом президент Владимир Путин называл «ложью и бредом» заявления о возможности «большой войны». По его словам, европейские политики просто «повышают градус истерии».

Материал дополняется