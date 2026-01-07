 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

США предъявят уголовные обвинения экипажу танкера Marinera

Генпрокурор США заявила, что экипажу Marinera предъявят уголовные обвинения

Генпрокурор США заявила, что члены экипажа захваченного танкера Marinera находятся «под полноценным расследованием». «Всем причастным», по ее словам, будут предъявлены уголовные обвинения. Такой пост Пэм Бонди опубликовала в X.

«Сегодня США привели в исполнение судебный ордер на конфискацию танкера Bella 1, судна для перевозки сырой нефти, ответственного за транспортировку находящейся под санкциями нефти из Венесуэлы и Ирана. Танкер Bella 1 ранее был включен в санкционный список за участие в сети обхода санкций, которая обеспечивала поддержку иностранных террористических организаций», – написала она.

Бонди добавила, что Минюст США отслеживает еще несколько судов, в отношении которых могут быть применены «аналогичные меры принудительного характера».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ранее заявила, что экипаж Marinera может быть доставлен в Штаты для судебного преследования.

МИД России сообщил, что на борту захваченного танкера были россияне. Внешнеполитическое ведомство потребовало от США обеспечить достойное отношение с членами экипажа танкера и не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину.

Танкер Marinera до конца декабря ходил носил название Bella 1, ходил под флагом Панамы и находился под санкциями США. В Вашингтоне полагали, что судно является частью теневого флота и занимается незаконными перевозками нефти, с помощью которой финансировался Корпус стражей иранской революции. К берегам Венесуэлы танкер прибыл из Ирана.

Материал дополняется 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Романов Илья
танкер США Венесуэла Россия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
США предъявят уголовные обвинения экипажу танкера Marinera Политика, 22:52
В Подмосковье восемь человек заразились ботулизмом из-за конины Общество, 22:38
Гладков опроверг сообщения о загрязнении воздуха после атаки на нефтебазу Политика, 22:34
В Сан-Тропе состоялись похороны Брижит Бардо Общество, 22:09
Зеленский счел возможным завершение боевых действий за полгода Политика, 22:03
Кадыров ответил на предложение Зеленского выкрасть его и увезти в Штаты Политика, 21:36
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:24
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
«Роскосмос» показал спутниковый снимок надвигающегося на Москву циклона Город, 21:17
На востоке Москвы произошел пожар на предприятии Общество, 21:06
США решили полностью контролировать экспорт нефти из Венесуэлы Политика, 20:43
МОК запретил проносить флаг России на трибуны на Олимпиаде-2026 Спорт, 20:39
В Херсонской области запретили проводить праздники в ресторанах Политика, 20:31
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
В Белом доме заявили о возможности суда над экипажем танкера Marinera Политика, 20:28