США предъявят уголовные обвинения экипажу танкера Marinera

Генпрокурор США заявила, что члены экипажа захваченного танкера Marinera находятся «под полноценным расследованием». «Всем причастным», по ее словам, будут предъявлены уголовные обвинения. Такой пост Пэм Бонди опубликовала в X.

«Сегодня США привели в исполнение судебный ордер на конфискацию танкера Bella 1, судна для перевозки сырой нефти, ответственного за транспортировку находящейся под санкциями нефти из Венесуэлы и Ирана. Танкер Bella 1 ранее был включен в санкционный список за участие в сети обхода санкций, которая обеспечивала поддержку иностранных террористических организаций», – написала она.

Бонди добавила, что Минюст США отслеживает еще несколько судов, в отношении которых могут быть применены «аналогичные меры принудительного характера».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ранее заявила, что экипаж Marinera может быть доставлен в Штаты для судебного преследования.

МИД России сообщил, что на борту захваченного танкера были россияне. Внешнеполитическое ведомство потребовало от США обеспечить достойное отношение с членами экипажа танкера и не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину.

Танкер Marinera до конца декабря ходил носил название Bella 1, ходил под флагом Панамы и находился под санкциями США. В Вашингтоне полагали, что судно является частью теневого флота и занимается незаконными перевозками нефти, с помощью которой финансировался Корпус стражей иранской революции. К берегам Венесуэлы танкер прибыл из Ирана.

Материал дополняется