На востоке Москвы произошел пожар на предприятии

Фото: DGONews / Telegram

На востоке Москвы произошел пожар на территории одного из предприятий, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«На проспекте Буденного произошел пожар на территории предприятия. В одном из зданий загорелась крыша», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте возгорания работают пожарные. Предварительно, информации о пострадавших нет.

Как утверждает телеграм-канал «112», речь идет о заводе «ОДК-Салют», входящем в госкорпорацию «Ростех» и специализирующемся на производстве и обслуживании авиационных двигателей. Предварительно, горит крыша одного из зданий. Завод действительно расположен на проспекте Буденного. Но официального подтверждения информации о пожаре на нем нет.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС Москвы и направил запрос в «ОДК-Салют».

В октябре произошел крупный пожар в трехэтажном административном здании на юго-востоке Москвы. Площадь возгорания составила 700 кв. м, кровля частично обрушилась на площади 200 кв. м.

Пожар произошел по адресу Волгоградский проспект, 42. По этому адресу находится особая экономическая зона «Технополис Москва» и расположены высокотехнологичные производства. Пострадавших не было, в тушении огня приняли участие более 70 специалистов и 24 единиц техники. В производственный цех огонь не попал.