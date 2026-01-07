Зеленский счел возможным завершение боевых действий за полгода

Военный конфликт на Украине может завершиться в течение полугода. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, передало издание «Интерфакс-Украина».

«Мы отмечаем, что переговоры достигли нового рубежа вместе с нашими европейскими партнерами и, конечно, с США и всеми участниками «коалиции желающих». Мы понимаем, что конфликт может закончиться во время вашего президентства», — сказал он на церемонии открытия председательства Кипра в Совете Европейского союза.

Председательство в Евросовете переходит от одного члена ЕС к другому каждые полгода. Кипр перенял эстафету у Дании с 1 января 2026 года.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что для достижения мира на Украине нужно добиться устранения первопричин конфликта.

