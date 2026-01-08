Вэнс рассказал, при каком условии США разрешат Венесуэле продавать нефть

США позволят Венесуэле продавать нефть, если это будет отвечать интересам Вашингтона, заявил вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс. Его слова приводит Reuters.

«Мы контролируем энергетические ресурсы и говорим режиму: вам разрешено продавать нефть лишь в том случае, если вы служите национальным интересам Америки. Если вы не можете служить национальным интересам США — вам не разрешено ее продавать», — сказал он.

Президент Дональд Трамп при этом заявил, что Каракас в рамках сделки с Вашингтоном на деньги с продажи нефти будет закупать только товары производства США. Речь, среди прочего, идет об американской сельхозпродукции, лекарствах, медицинских изделиях и оборудовании для энергетических объектов.

«Иными словами, Венесуэла берет на себя обязательство вести бизнес с США как со своим главным партнером — это мудрый выбор и очень хорошее решение как для народа Венесуэлы, так и для Штатов», — написал американский лидер в Truth Social.

