Днепр и некоторые районы Запорожской области обесточило после взрывов

В Днепропетровской области после серии взрывов пропало электричество, сообщила пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК в своем Telegram-канале.

«Днепропетровская область: есть аварийные отключения света», — говорится в сообщении. О взрывах ранее сообщало издание «Суспiльне».

Об отключениях света также уведомил председатель Днепропетровской Рады Микола Лукашук. Он отметил, что относительно восстановления энергоснабжения нет никаких прогнозов.

Помимо этого, из-за отсутствия напряжения в сети было приостановлено движение нескольких пригородных поездов, проезжавших через Днепропетровскую область, об этом сообщили «Украинские железные дороги» в своем Telegram-канале.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Материал дополняется