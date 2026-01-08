Днепр и некоторые районы Запорожской области обесточило после взрывов
В Днепропетровской области после серии взрывов пропало электричество, сообщила пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК в своем Telegram-канале.
«Днепропетровская область: есть аварийные отключения света», — говорится в сообщении. О взрывах ранее сообщало издание «Суспiльне».
Об отключениях света также уведомил председатель Днепропетровской Рады Микола Лукашук. Он отметил, что относительно восстановления энергоснабжения нет никаких прогнозов.
Помимо этого, из-за отсутствия напряжения в сети было приостановлено движение нескольких пригородных поездов, проезжавших через Днепропетровскую область, об этом сообщили «Украинские железные дороги» в своем Telegram-канале.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах