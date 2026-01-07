 Перейти к основному контенту
В Сан-Тропе состоялись похороны Брижит Бардо

Фото: Manon Cruz / Reuters
Фото: Manon Cruz / Reuters

Во французском городе Сен-Тропе прошли похороны актрисы Брижит Бардо, скончавшейся в конце прошлого года в возрасте 91 года. Церемония прощания состоялась в церкви Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьон, его транслировали в прямом эфире на трех больших экранах, сообщает TF1 Info.

На траурное мероприятие прибыли члены ее семьи, супруг Бернар д'Ормаль и сын Николя-Жак, а также многие известные личности — лидер фракции правой партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен, певица Мирей Матье, телеведущий Жан-Люк Райхманн и другие. Как передает BFMTV, траурный венок также прислал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Актрису похоронили на Морском кладбище лицом к Средиземному морю. Музыкальное сопровождение на похоронах обеспечивала группа Chico and the Gypsies.

Муж Брижит Бардо назвал причину ее смерти
Общество
Брижит Бардо

Как передает BFMTV, семья актрисы отказалась от предложения президента провести общенациональную церемонию прощания.

О смерти Бардо стало известно 28 декабря, она скончалась из-за онкологического заболевания. Как рассказал ее супруг, в попытке спасти жизнь Бардо врачи провели две операции, существенно подорвавшие ее здоровье. Она также страдала от сильных болей в спине.

Актриса прославилась ролями в фильмах «И Бог создал женщину», «Ювелиры лунного света», «Истина», «Частная жизнь», «Вива, Мария!» и других. Кинокарьеру Бардо завершила в 1973 году после выхода фильма «Поучительная и веселая история Колино‑юбочника» и больше не возвращалась к актерской деятельности.

С 1970-х годов Бардо занималась защитой прав животных и основала Фонд Брижит Бардо, посвященный этой деятельности.

