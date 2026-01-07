«Роскосмос» показал спутниковый снимок надвигающегося на Москву циклона
«Роскосмос» показал спутниковое фото надвигающегося на Москву циклона. Снимок пресс-служба госкорпорации опубликовала в телеграм-канале. Фотографию сделали с помощью спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».
«Он принесет аномальные снегопады: в Москве может выпасть больше половины месячной нормы осадков», — говорится в сообщении.
По данным сервиса «Яндекс Погода», до конца недели в Москве сохранится устойчивая зимняя погода. Днем температура будет держаться в диапазоне минус 3–5 градусов, в ночные часы она может понижаться до минус 8 градусов.
Ранее ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец предупредил о возможном наступлении первых 20-градусных морозов в столичном регионе с приходом малооблачного скандинавского антициклона в ближайшие выходные.
