«Роскосмос» показал спутниковый снимок надвигающегося на Москву циклона

Фото: «Электро-Л» / «Арктика-М» / Госкорпорация «Роскосмос»

«Роскосмос» показал спутниковое фото надвигающегося на Москву циклона. Снимок пресс-служба госкорпорации опубликовала в телеграм-канале. Фотографию сделали с помощью спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

«Он принесет аномальные снегопады: в Москве может выпасть больше половины месячной нормы осадков», — говорится в сообщении.

По данным сервиса «Яндекс Погода», до конца недели в Москве сохранится устойчивая зимняя погода. Днем температура будет держаться в диапазоне минус 3–5 градусов, в ночные часы она может понижаться до минус 8 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец предупредил о возможном наступлении первых 20-градусных морозов в столичном регионе с приходом малооблачного скандинавского антициклона в ближайшие выходные.