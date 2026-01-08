Роспотребнадзор начал проверку после вспышки ботулизма в Подмосковье

Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование в связи с массовым заражением ботулизмом в Московской области. Об этом региональное управление ведомства сообщило в своем телеграм-канале.

«Специалистами Управления начато санитарно-эпидемиологическое расследование и проведен полный комплекс противоэпидемических мероприятий», — говорится в сообщении.

Ведомство выявило контактные лица, отобрало пробы пищевой продукции и взяло биоматериал у заболевших.

Ранее стало известно, что в Подмосковье ботулизмом заразились восемь человек, четверо из которых — несовершеннолетние. Один человек находится в тяжелом состоянии, состояние еще пяти оцениваются как средней степени тяжести.

По данным телеграм-канала «112» пострадавшими являются члены двух семей в деревне Холуденево — они отравились кониной, приготовленной во фритюре.