Гладков опроверг сообщения о загрязнении воздуха после атаки на нефтебазу
Сообщения о загрязнении воздуха после атаки на нефтебазу в городе Старый Оскол Белгородской области не соответствуют действительности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Он опубликовал скриншот сообщения от регионального МЧС, в котором говорится о превышении предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе после возгорания на нефтебазе.
«Это фейк и обман! Никакого загрязнения воздуха нет», — написал глава региона. В официальном телеграм-канале ведомства сообщения о загрязнении воздуха отсутствуют.
Пожар на нефтебазе произошел 6 января из-за атаки ВСУ, на объекте загорелись несколько резервуаров. В результате возгорания никто не пострадал.
