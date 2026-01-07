Гладков опроверг сообщения о загрязнении воздуха после атаки на нефтебазу

Сообщения о загрязнении воздуха после атаки на нефтебазу в городе Старый Оскол Белгородской области не соответствуют действительности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он опубликовал скриншот сообщения от регионального МЧС, в котором говорится о превышении предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе после возгорания на нефтебазе.

«Это фейк и обман! Никакого загрязнения воздуха нет», — написал глава региона. В официальном телеграм-канале ведомства сообщения о загрязнении воздуха отсутствуют.

Пожар на нефтебазе произошел 6 января из-за атаки ВСУ, на объекте загорелись несколько резервуаров. В результате возгорания никто не пострадал.