В Подмосковье восемь человек заразились ботулизмом из-за конины
В Подмосковье восемь человек, четверо из которых — несовершеннолетние, заразились ботулизмом, сообщила РБК пресс-служба Минздрава Московской области.
Лечение в подмосковных стационарах проходят семь человек, еще один от госпитализации отказался.
«Состояние пяти из них оценивается как средней степени тяжести, одного как тяжелое, еще одного ближе к удовлетворительному», — сообщила пресс-служба. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.
Как пишет телеграм-канал «112», массовое отравление произошло в деревне Холуденево в Раменском округе. По данным канала, пострадавшие отравились кониной, приготовленной во фритюре.
Ботулизм — это острое инфекционное заболевание, которое проявляется в виде общей инфекционной интоксикации, поражения желудочно-кишечного тракта, неврологических синдромов. Чаще всего ботулизм возникает из-за употребления некачественных консервов, вяленой или копченой рыбы и мяса, возбудителем ботулизма является бактерия Clostridium botulinum. Этот токсин поражает нервную систему и может приводить к параличу и остановке дыхания.
