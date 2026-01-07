 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Подмосковье восемь человек заразились ботулизмом из-за конины

Четверо заразившихся — дети. Один человек находится в тяжелом состоянии, пятеро — в состоянии средней степени тяжести. Как пишет телеграм-канал «112», пострадавшие отравились кониной, приготовленной во фритюре.

В Подмосковье восемь человек, четверо из которых — несовершеннолетние, заразились ботулизмом, сообщила РБК пресс-служба Минздрава Московской области.

Лечение в подмосковных стационарах проходят семь человек, еще один от госпитализации отказался.

«Состояние пяти из них оценивается как средней степени тяжести, одного как тяжелое, еще одного ближе к удовлетворительному», — сообщила пресс-служба. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.

Роспотребнадзор раскрыл, что ели заразившиеся ботулизмом в Москве
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Как пишет телеграм-канал «112», массовое отравление произошло в деревне Холуденево в Раменском округе. По данным канала, пострадавшие отравились кониной, приготовленной во фритюре.

Ботулизм — это острое инфекционное заболевание, которое проявляется в виде общей инфекционной интоксикации, поражения желудочно-кишечного тракта, неврологических синдромов. Чаще всего ботулизм возникает из-за употребления некачественных консервов, вяленой или копченой рыбы и мяса, возбудителем ботулизма является бактерия Clostridium botulinum. Этот токсин поражает нервную систему и может приводить к параличу и остановке дыхания.

Авторы
Теги
Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Александра Озерова
ботулизм Подмосковье Московская область конина
