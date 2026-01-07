Аэропорт Волгограда приостановил рейсы третий раз за день
Аэропорт Волгограда приостановил прием и выпуск воздушных рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения в аэропорту вводят уже третий раз за день. В первый раз полеты были ограничены более чем на полтора часа — сообщения о приостановке и возобновлении рейсов были опубликованы в 16:52 до 18:23, во второй раз — с 19:50 до 20:49.
Российские аэропорты регулярно приостанавливают полеты на фоне угрозы удара беспилотниками.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах