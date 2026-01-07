Аэропорт Волгограда приостановил рейсы третий раз за день

Аэропорт Волгограда приостановил прием и выпуск воздушных рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения в аэропорту вводят уже третий раз за день. В первый раз полеты были ограничены более чем на полтора часа — сообщения о приостановке и возобновлении рейсов были опубликованы в 16:52 до 18:23, во второй раз — с 19:50 до 20:49.

Российские аэропорты регулярно приостанавливают полеты на фоне угрозы удара беспилотниками.