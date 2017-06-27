Строго по «Системе»

Часть активов АФК арестованы по иску «Роснефти»

АФК «Система» сообщила об аресте части своих активов судебными приставами по иску «Роснефти». Речь идет в том числе о 31,76% акций МТС

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

МТС под арестом

В заявлении «Системы», поступившем в РБК, указывается об аресте судебными приставами 31,76% телекоммуникационной компании МТС, 100% сети клиник «Медси» и 90,47% Башкирской энергосетевой компании (БЭСК). В компании подчеркнули, что данные меры являются «очередной попыткой оказать беспрецедентное давление на компанию».

Под арест подпали только те акции МТС, которые принадлежат АФК «Система» напрямую (31,76% уставного капитала). С учетом косвенного участия «Системе» принадлежит 51,11% акций МТС, доля эффективного участия — 50,03%.

«Мы воспринимаем принятые меры обеспечения исключительно как еще одно проявление абсурдности происходящего», — заявил представитель «Системы» Сергей Копытов.

«Роснефть» и подконтрольная ей «Башнефть» подали иск к «Системе» 2 мая. Его первоначальная сумма составляла 106,6 млрд руб. Убыток, как утверждают истцы, был нанесен «Башнефти» в ходе реорганизации башкирской компании весной 2014 года. Основная часть убытка образовалась в результате передачи «Системе» акций компании «Система-Инвест» в обмен на акции «Башнефти», которые позже были погашены. В конце мая сумма иска была пересчитана исходя из курса доллара на весну 2014 года и в итоге составила 170,6 млрд руб.

В компании предположили, что десятки тысяч акционеров «Системы» и МТС, уже потерявших более чем 150 млрд руб. в результате иска «Роснефти» (из-за снижения капитализации на бирже), скорее всего, значительно увеличат свои потери. «Это особенно возмутительно в связи с тем, что судебный процесс касается общеприменимых корпоративных действий, которые осуществлялись открыто и публично еще в 2014 году и никем никогда не оспаривались», — говорит Копытов. «У компании достаточно возможностей, чтобы исполнить даже самое неблагоприятное решение суда», — подчеркнул представитель «Системы». По данным на конец первого квартала 2017 года, на счетах «Системы» было 20,5 млрд руб. («денежная позиция»).

Основной владелец «Системы» Владимир Евтушенков от комментариев отказался.

По словам пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, обеспечительные меры в виде ареста акций МТС — не последний арест актива ответчика по иску «Роснефти» и «Башнефти». «Мы ходатайствовали об аресте активов АФК «Система» на всю сумму наших исковых требований, поэтому МТС — не последний их арестованный актив», — сказал он РБК. По его словам, это справедливое решение суда.

Он добавил, что «Роснефть» продолжает доказывать свою правоту в суде, в то время как «Система» «презрительно относится к суду и пытается решить спор «по понятиям» — «разве что еще не попыталась забить стрелку».

Леонтьев ответил, что на сегодняшний день в «Роснефть» не поступало новых предложений внесудебного урегулирования от «Системы» по этому иску. «Нам не нужны внесудебные компромиссы», — отметил Леонтьев, добавив, что считает юридическую позицию компании прочной.

В сообщении МТС, поступившем в РБК, указывается, что арест акций компании, которые находятся в прямом владении «Системы», не препятствует операционной деятельности сотового оператора. «Ситуация не оказывает влияния на операции с акциями МТС и право получения дивидендов по акциям МТС, которые находятся во владении других акционеров», — говорится в заявлении.

Арестованный пакет акций МТС 26 июня на Московской бирже стоил 151,7 млрд руб. К моменту объявления об аресте активов торговая сессия завершилась.

В Лондоне расписки АФК «Система» к 20:20 мск подешевели на 6,7%, до $4,4 за бумагу, капитализация составила $2,3 млрд. Акции МТС на Нью-Йоркской бирже упали на 1,87% (на 20:12 мск), капитализация снизилась до $8,79 млрд.

Ходатайство об обеспечении иска к АФК «Система» было подано соистцами — «Роснефтью» и «Башнефтью» — еще 22 июня, свидетельствуют данные картотеки суда.

«Избыточная мера»

На прошлой неделе, 22 июня, АФК «Система» предложила «Роснефти» решить спор внесудебно. «Мы обратились к «Роснефти» с предложением эффективного механизма внесудебного урегулирования спора», — заявил тогда президент компании Михаил Шамолин. Как пояснял тогда РБК представитель «Системы», АФК предложила механизм урегулирования спора, позволяющий во внесудебном порядке оценить результаты проведенной реорганизации «Башнефти» и финансовые последствия этой реорганизации для нефтяной компании. Но уже на следующий день представитель «Роснефти» заявил, что в этом документе не содержится никаких предложений по урегулированию спора.

В начале июня главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в кулуарах Петербургского международного экономического форума в ответ на вопрос о возможности мирового соглашения с «Системой» заявил, что «возможно все».

Заседание по иску «Роснефти» к «Системе» состоится во вторник, 27 июня.

«Стоимость акций МТС, «Медси» и БЭСК, на которые наложен арест, составляет как раз около 170 млрд руб., то есть ту сумму, которую АФК «Система» может проиграть. Однако даже в случае проигрыша «Системы» не факт, что отдавать долг будут именно этими активами — вероятно, выплачивать проигранную сумму будут деньгами. На операционную деятельность компаний это решение судебных приставов не повлияет. Тем не менее для рынка эти обеспечительные меры — тревожный сигнал, который негативно скажется на котировках как «Системы», так и МТС», — говорит аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин.

Арест имущества ответчика по искам коммерческих структур в арбитражном суде не уникальный случай, но применяется нечасто, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Юшин и партнеры» Анатолий Юшин.

В обычной практике арест накладывается только в том случае, если есть опасения, что ответчик не сможет или не захочет выполнять решение суда, замечает юрист. Эти опасения обоснованны, если ответчик предпринимает попытки вывода средств из своих активов: например, АФК «Система» попыталась бы продать акции МТС или иначе избавиться от активов. Очевидно, что применение ареста активов ответчика в данном случае — избыточная мера, уверен Юшин. Он считает, что у «Системы» есть возможность успешно оспорить этот арест, если она докажет, что обеспечительные меры повлекут убытки в деятельности МТС и других ее активов.