«Салават Юлаев» выиграл четвертый подряд матч в КХЛ, победив «Авангард»
Уфимский «Салават Юлаев» обыграл омский «Авангард» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Ярослав Цулыгин (седьмая минута), Девин Броссо (21), Джек Родевальд (39) и Шелдон Ремпал (46). У проигравших отличились Максим Лажуа (30), Михаил Котляревский (51) и Наиль Якупов (59).
«Салават Юлаев» выиграл четвертый матч подряд, кроме того, уфимцы впервые в сезоне победили «Авангард» (при двух поражениях).
«Авангард» набрал 59 очков в 43 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 46 очками в 45 встречах расположился на седьмой строчке.
В следующем матче «Авангард» 15 января примет московский ЦСКА, «Салават Юлаев» в тот же день в гостях сыграет с тольяттинской «Ладой».
