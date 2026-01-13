 Перейти к основному контенту
«Салават Юлаев» выиграл четвертый подряд матч в КХЛ, победив «Авангард»

Уфимцы выиграли со счетом 4:3, победная шайба на счету Шелдона Ремпала
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл омский «Авангард» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Ярослав Цулыгин (седьмая минута), Девин Броссо (21), Джек Родевальд (39) и Шелдон Ремпал (46). У проигравших отличились Максим Лажуа (30), Михаил Котляревский (51) и Наиль Якупов (59).

«Салават Юлаев» выиграл четвертый матч подряд, кроме того, уфимцы впервые в сезоне победили «Авангард» (при двух поражениях).

«Авангард» набрал 59 очков в 43 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 46 очками в 45 встречах расположился на седьмой строчке.

В следующем матче «Авангард» 15 января примет московский ЦСКА, «Салават Юлаев» в тот же день в гостях сыграет с тольяттинской «Ладой».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Салават Юлаев ХК Авангард
