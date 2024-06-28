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Как устроена политическая система Ирана и за что в ней отвечает президент

В Иране пройдут внеочередные президентские выборы
Фото: Majid Saeedi / Getty Images
Фото: Majid Saeedi / Getty Images

В Иране 28 июня проходят досрочные президентские выборы. Они были объявлены после гибели Эбрахима Раиси, который 19 мая разбился на вертолете.

РБК рассказывает, как устроена политическая система Ирана и какое место в ней занимает президент.

Политический строй Исламской Республики Иран считается уникальным, поскольку сочетает республиканские и теократические черты. В его основе лежит принцип велаят-е факих. В соответствии с ним главой государства — рахбаром — должен быть наиболее влиятельный факих — шиитский богослов и законовед. Контролируя законодательную, исполнительную и судебную власть, он осуществляет «попечительство» (велаят) над государством.

В современном виде такой принцип правления сформулировал в 1969–1970 годах будущий лидер Исламской революции и первый верховный руководитель Ирана (1979–1989) аятолла Рухолла Хомейни. Доктрина закреплена в Конституции, принятой на референдуме 2–3 декабря 1979 года.

Согласно официальному шиитскому учению, отраженному в ст. 5 Конституции Ирана, рахбар считается полномочным представителем или наместником (вали-е амр) двенадцатого имама Мухаммада ибн аль-Хасана, который, по преданию, исчез вскоре после смерти отца имама Хасана аль-Аскари в 874 году. Шииты Ирана верят, что он вернется к верующим в Судный день как спаситель, а до этого общиной могут руководить лишь компетентные и авторитетные богословы.

Формально верховный лидер наделен поэтому обширными полномочиями в области религиозной и государственной власти. Он определяет внешнюю и внутреннюю политику Ирана, утверждает решения президента и правительства, контролирует назначения ряда министров, является верховным главнокомандующим вооруженными силами, назначает судей, пятничных имамов, губернаторов провинций и высшее военное руководство, включая начальника Объединенного штаба ВС и командующего Корпусом стражей Исламской революции.

Не путать рахбара с аятоллой

Должность верховного лидера часто называют аятоллой, но это неверно: аятолла («знамение Аллаха») — это один из титулов в духовной иерархии шиитов-имамитов. До 1989 года рахбар обязан был иметь высшее звание марджа’ ат-таклид («пример для подражания»), которому примерно соответствовал титул «аятолла аль-узма» («величайший аятолла»). Однако поправки в Конституцию 1989 года снизили требования к кандидату в верховные лидеры: теперь рахбаром мог стать любой авторитетный муджтахид, то есть знаток исламского права (шариата), обладающий правом иджтихада — вынесения самостоятельных суждений по вопросам права на основе Корана и Сунны.

На момент избрания рахбаром Али Хаменеи имел невысокое звание худжат аль-ислам («доказательство ислама») без права иджтихада и был объявлен аятоллой только в день избрания верховным лидером. Впоследствии ему так и не удалось добиться от богословов всеобщего признания своего авторитета в качестве марджа’ ат-таклид и аятоллы аль-узма.

При верховном руководителе действует совещательный орган — Совет по определению целесообразности принимаемых решений (или просто Совет по целесообразности). Его состав утверждается рахбаром на пятилетний срок. Совет консультирует верховного лидера и разрешает конфликты между ветвями власти, в первую очередь — между парламентом и Наблюдательным советом. Заметную роль играет Бейт-е рахбари — управление делами верховного лидера. Наконец, рахбар контролирует деятельность исламских фондов и имуществ, в пользу которых с граждан собираются «добровольные» налоги, и тем самым имеет рычаги влияния на экономику, финансы и социальную сферу страны.

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Моджтаба&nbsp;Хаменеи (в центре)

Рахбару напрямую подчиняется Корпус стражей Исламской революции (КСИР) — наиболее лояльная и хорошо оснащенная часть вооруженных сил, в задачу которой, согласно Конституции, входит «охрана Исламской революции и ее завоеваний». В КСИР входят сухопутные, военно-воздушные и военно-морские силы общей численностью около 190 тыс. человек (согласно по ежегоднику SIPRI MIlitary Balance за 2023 год), ему подведомственны ракетная и ядерная программы. КСИР совмещает функции армии, полиции и спецслужб, занимается социальной, идеологической работой внутри страны и за рубежом, выходцы из него активно участвуют в политической жизни и экономике Ирана. По разным оценкам, КСИР прямо или косвенно контролирует от 20 до 40% экономики Ирана.

Как выбирают главу Ирана

Рахбар избирается на пожизненный срок специальным органом — Ассамблеей (советом) экспертов. Он состоит из 88 муджтахидов. Их, в свою очередь, выбирают граждане на прямых выборах сроком на восемь лет. Последние выборы в этот орган состоялись в марте 2024 года одновременно с голосованием в парламент. Теоретически Совет экспертов осуществляет надзор за деятельностью рахбара, может оспорить его решения и даже снять его с должности, но в истории Ирана таких прецедентов еще не было. С 1989 года пост верховного лидера Ирана занимает Али Хаменеи (в апреле 2024 года ему исполнилось 85 лет).

Зачем Ирану президент и какую роль он играет

На практике рахбар далеко не всегда прямо вмешивается в текущие государственные дела. За это отвечает президент — второе лицо в государстве, глава исполнительной власти. В реалиях иранской политической системы его должность соответствует премьер-министру (этот пост был упразднен в Иране в 1989 году).

Президент возглавляет правительство и Высший совет национальной безопасности, назначает министров и представляет их кандидатуры на утверждение парламента, отчитывается перед депутатами, отвечает за государственное планирование, утверждение и исполнение государственного бюджета, подписывает договоры и соглашения с иностранными государствами.

Президент избирается на четыре года всеобщим прямым голосованием по мажоритарной системе. Он может занимать должность не больше двух сроков подряд.

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Эбрахим Раиси

Кандидатом, согласно Конституции и закону о выборах, может стать политик или религиозный деятель, отвечающий ряду требований: он должен быть честным и набожным, иметь управленческие способности и хорошую репутацию, исповедовать официальную религию страны, верить в принципы Исламской Республики. Дополнительные требования формулирует резолюция Совета стражей Конституции: она требует от кандидата быть в возрасте 40–75 лет, иметь не менее четырех лет опыта работы на управляющей должности и ученую степень не ниже магистра. Претенденты на этот пост проходят несколько этапов отбора при участии Наблюдательного совета и МВД.

Кто занимал пост президента Ирана с 1979 года

C 1979 года должность президента занимали восемь политиков. Первые десять лет после революции она была во многом церемониальной. Поправки к Конституции, принятые в 1989 году, упразднили пост премьер-министра и наделили президента дополнительными полномочиями, благодаря чему политики, занимавшие эту должность, получили больше рычагов влияния на внутреннюю и внешнюю политику Ирана.

  • Абольхасан Банисадр (1980–1981) — экономист и политик светской ориентации, сподвижник аятоллы Хомейни, был избран президентом 25 января 1980 года с 76% голосов на конкурентных выборах. Был автором программы национализации отраслей и компаний. Вступил в острый конфликт с клерикальным блоком в парламенте во главе с аятоллой Мохаммадом Хосейни Бехешти и лишился власти в результате импичмента 21–22 июня 1981 года.
  • Мохаммад-Али Раджаи (1981) — религиозный консерватор и сподвижник Бехешти, премьер-министр (1980–1981). Был избран 24 июля 1981 года на фактически безальтернативной основе (получил 88%), погиб 30 августа того же года в результате покушения, пробыв на должности 28 дней.
  • Али Хаменеи (1981–1989) — сподвижник аятоллы Хомейни, политик умеренно консервативного толка, пятничный имам Тегерана, был избран на фактически безальтернативной основе с 95% голосов, переизбран в 1985 году с 85%. После смерти аятоллы Хомейни в 1989 году занимает должность верховного лидера.
  • Акбар Хашеми Рафсанджани (1989–1997) был соратником Али Хаменеи и председателем парламента (1980–1989), способствовал его избранию рахбаром. Победил на выборах 28 июля 1989 года с 94%, переизбран в 1993 году. В отличие от предшественников избегал революционно-религиозной риторики, считался прагматиком и центристом, инициировал либерализацию экономики и привлечение иностранных инвестиций, выступал за большую открытость во внешней политике.
  • Мохаммад Хатами (1997–2005) — реформатор, работал министром культуры (1982–1992). Победил на выборах с 70% при поддержке учащейся молодежи, женщин и национальных меньшинств, переизбран в 2001 году с 77%. Во внутренней политике проводил либеральный курс, выступал за расширение свободы прессы, при нем состоялись первые в истории муниципальные выборы (1999).
  • Махмуд Ахмадинежад (2005–2013) — радикальный консерватор, мэр Тегерана (2003–2005), баллотировался на популистской платформе при поддержке духовенства и КСИР. Победил во втором туре с 62%, переизбран в 2009 году с 63%. Проводил перераспределительную политику в пользу крестьян и малоимущих слоев, во внешней политике придерживался антиамериканского и антиизраильского курса, был сторонником развития ядерной программы. В 2011 году вступил в открытый конфликт с рахбаром и утратил влияние. Пытался участвовать в выборах в 2017, 2021 и 2024 годах, но его не допустили.
  • Хасан Роухани (2013–2021) — политик, дипломат и богослов, был главным переговорщиком по ядерной программе (2003–2005). Проводил прагматичный и умеренно реформаторский курс, в июле 2015 года достиг соглашения по ядерной сделке, но потерял влияние после выхода США из сделки в 2018 году и усиления консерваторов.
  • Эбрахим Раиси (2021–2024) — ультраконсерватор, прокурор, глава Верховного суда (2017–2021), считался протеже рахбара и его вероятным преемником. Победил на выборах 18 июня 2021 года с 62% при рекордно низкой явке (48,8%). Погиб в авиакатастрофе 19 марта 2024 года.

Чем занимается парламент Ирана

Функции парламента в Иране выполняет Собрание исламского совета (меджлис) — это однопалатный орган из 290 депутатов, которые избираются на четыре года. Пять мест в меджлисе закреплено за представителями официально признанных религиозных меньшинств — иудеев, зороастрийцев и христиан, остальные депутаты избираются от 285 одно- и многомандатных округов (их число может меняться в соответствии с Конституцией и законом о выборах).

Депутаты выступают с законодательными инициативами, утверждают членов правительства, ратифицируют международные договоры и соглашения, контролируют работу исполнительной и судебной власти, могут инициировать отставку президента.

Полномочия парламента ограничены Наблюдательным советом (Совет стражей Конституции). Он утверждает принимаемые парламентом законопроекты и следит за тем, чтобы депутатские инициативы соответствовали Конституции и нормам ислама, выполняя, таким образом, роль конституционного суда и отчасти — верхней палаты парламента.

Совет состоит из 12 членов: шесть из них — факихи, которых назначает верховный лидер, остальные — юристы, избираемые депутатами по представлению главы юстиции и утверждаемые рахбаром. Члены Совета стражей избираются на шесть лет, при этом половина его состава обновляется по жребию каждые три года.

Совет стражей проводит отбор кандидатов в Совет экспертов, президенты и депутаты парламента и отвечает за проведение выборов и референдумов. Через этот орган рахбар прямо или косвенно может влиять на процедуру отбора кандидатов в парламент. На практике Совет стражей выполняет роль «фильтра» по отсеву нежелательных (как правило, реформистски и умеренно настроенных) кандидатов: так, в 2005 году он отклонил заявки 1006 из 1014 претендентов на пост президента, в 2020 году отсеял не менее 60% почти из 16 тыс. кандидатов в меджлис, а в 2024 году допустил до участия в парламентских выборах меньше трети — 14,2 тыс. из 49 тыс. политиков.

Какие политические партии есть в Иране

В Иране зарегистрировано более 200 политических организаций и объединений, однако политических партий западного образца нет. Большинство из них — религиозно-политические группировки без четкой структуры и постоянного членства, оформившиеся вокруг авторитетных представителей шиитского духовенства. Многие из них создаются и активизируются исключительно накануне выборов, их программы часто меняются.

Они условно делятся на консерваторов (или принципалистов), реформистов и умеренных (центристов). Если консерваторы, особенно радикальная их часть, выступают за неукоснительное следование нормам ислама и идеалам революции 1979 года, то реформисты делают упор на расширение республиканских и демократических принципов в управлении страной, а также соблюдении прав человека. На практике их влияние неравнозначно: к концу 2010-х годов консерваторам удалось фактически победить реформаторов и вытеснить их на обочину политической жизни. Совет стражей фактически определяет состав будущего парламента и Совета экспертов, тем самым обеспечивая доминирование там принципалистов.

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Теги
президент Ирана Аятолла Иран выборы президента Эбрахим Раиси Али Хаменеи
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