Политика⁠,
0

Билл и Хиллари Клинтон отказались давать показания по делу Эпштейна

Билл и Хиллари Клинтон
Билл и Хиллари Клинтон (Фото: Shawn Thew-Pool / Getty Images)

Экс-президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари отказались свидетельствовать в палате представителей США по расследованию, связанному с Джеффри Эпштейном, сообщает The New York Times.

Минюст США обнародовал материалы по делу Джеффри Эпштейна 19 декабря. Значительная часть материалов посвящена Клинтону. Пресс-секретарь экс-президента Анхель Уренья заявил, что Белый дом пытается отвлечь внимание от прошлых связей финансиста с действующим главой государства Дональдом Трампом. По словам Уреньи, Клинтон разорвал связи с Эпштейном до того, как стали известны его преступления.

Как пишет NYT, решение Клинтонов обострило конфликт с председателем комитета по надзору, конгрессменом-республиканцем Джеймсом Комером, который пригрозил привлечь их к ответственности за неуважение к конгрессу, если они не явятся. Он установил крайний срок для явки Клинтона — вторник, а его жены — среду.

В письме, направленном Комеру, супруги Клинтон назвали выданные им повестки «недействительными и юридически неисполнимыми». Они подчеркнули, что уже предоставили письменные показания под присягой, аналогичные тем, которые комитет принял у других свидетелей.

Материал дополняется.

