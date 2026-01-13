Билл и Хиллари Клинтон отказались давать показания по делу Эпштейна
Экс-президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари отказались свидетельствовать в палате представителей США по расследованию, связанному с Джеффри Эпштейном, сообщает The New York Times.
Минюст США обнародовал материалы по делу Джеффри Эпштейна 19 декабря. Значительная часть материалов посвящена Клинтону. Пресс-секретарь экс-президента Анхель Уренья заявил, что Белый дом пытается отвлечь внимание от прошлых связей финансиста с действующим главой государства Дональдом Трампом. По словам Уреньи, Клинтон разорвал связи с Эпштейном до того, как стали известны его преступления.
Как пишет NYT, решение Клинтонов обострило конфликт с председателем комитета по надзору, конгрессменом-республиканцем Джеймсом Комером, который пригрозил привлечь их к ответственности за неуважение к конгрессу, если они не явятся. Он установил крайний срок для явки Клинтона — вторник, а его жены — среду.
В письме, направленном Комеру, супруги Клинтон назвали выданные им повестки «недействительными и юридически неисполнимыми». Они подчеркнули, что уже предоставили письменные показания под присягой, аналогичные тем, которые комитет принял у других свидетелей.
Материал дополняется.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы