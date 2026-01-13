Захарова назвала «залог провала зловещих планов Запада» против Ирана

Москва осуждает внешнее вмешательство во внутренние процессы в Иране и считает недопустимыми угрозы США нанести новые удары по территории страны, а также попытки шантажировать зарубежных партнеров повышением пошлин

Тегеран, Иран, 12 января 2026 г. (Фото: West Asia News Agency / Reuters)

Россия решительно осуждает внешнее вмешательство во внутренние процессы в Иране, динамика внутриполитической ситуации в стране и спад протестов в последние дни позволяют рассчитывать на постепенную стабилизацию обстановки, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

«Многотысячные шествия иранцев в поддержку суверенитета Исламской Республики являются залогом провала зловещих планов тех, кому не дает покоя существование на международной арене государств, способных проводить независимый внешнеполитический курс и самостоятельно выбирать друзей», — считает Захарова.

Экономические и социальные проблемы в стране дипломат связала с «незаконным санкционным давлением Запада». По ее словам, общественная напряженность используется извне для попытки дестабилизации и разрушения иранского государства, в то время как иранские власти проявляют готовность к конструктивному диалогу с обществом для «поиска эффективных путей нейтрализации негативных социально-экономических последствий враждебной политики Запада».

Захарова назвала недопустимыми угрозы США нанести новые удары по территории Ирана. Москва, по ее словам, также отвергает «бесцеремонные попытки шантажировать» зарубежных партнеров страны повышением пошлин. «Те, кто планирует использовать инспирированные извне беспорядки в качестве предлога для повторения агрессии против Ирана, совершенной в июне 2025 года, должны отдавать себе отчет в пагубных последствиях таких действий для ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, а также глобальной международной безопасности», — предупредила представитель МИДа.

Она также сообщила, что российские загранучреждения в Иране работают в штатном режиме и «находятся на постоянной связи» с россиянами, которые пребывают в стране. Захарова рекомендовала им воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и фото- и видеосъемки, а также неукоснительно выполнять требования властей.

В конце декабря в Иране вспыхнули массовые протесты на фоне глубокого экономического кризиса. К концу года инфляция в стране достигла 42,2% годовых, а национальная валюта, иранский риал, ослабла до рекордно низкого уровня — 1,42 млн за доллар.

Глава иранского МИДа Аббас Арагчи обвинил США и Израиль в причастности к протестам. «У нас есть множество документов и доказательств участия США и Израиля в террористических действиях последних дней в Иране», — утверждал Арагчи, пообещав, что виновные понесут ответственность.

Американский президент Дональд Трамп не исключил, что Соединенные Штаты нанесут удары по Ирану на фоне протестов в стране. 13 января он объявил, что отменил все встречи с иранскими властями, пока «не прекратятся бессмысленные убийства» демонстрантов, и призвал протестующих захватывать госучреждения.

Как писала The Wall Street Journal, среди вариантов американского вмешательства — применение «кибероружия» против иранской военной и гражданской инфраструктуры, ужесточение санкций и отправка протестующим терминалов Starlink для преодоления блокировок интернета. Трамп допускает все варианты в отношении Ирана, включая авиаудары, говорила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.