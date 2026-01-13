 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Протесты в Иране⁠,
0

Захарова назвала «залог провала зловещих планов Запада» против Ирана

Сюжет
Протесты в Иране
Москва осуждает внешнее вмешательство во внутренние процессы в Иране и считает недопустимыми угрозы США нанести новые удары по территории страны, а также попытки шантажировать зарубежных партнеров повышением пошлин
Тегеран, Иран, 12 января 2026&nbsp;г.
Тегеран, Иран, 12 января 2026 г. (Фото: West Asia News Agency / Reuters)

Россия решительно осуждает внешнее вмешательство во внутренние процессы в Иране, динамика внутриполитической ситуации в стране и спад протестов в последние дни позволяют рассчитывать на постепенную стабилизацию обстановки, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

«Многотысячные шествия иранцев в поддержку суверенитета Исламской Республики являются залогом провала зловещих планов тех, кому не дает покоя существование на международной арене государств, способных проводить независимый внешнеполитический курс и самостоятельно выбирать друзей», — считает Захарова.

Экономические и социальные проблемы в стране дипломат связала с «незаконным санкционным давлением Запада». По ее словам, общественная напряженность используется извне для попытки дестабилизации и разрушения иранского государства, в то время как иранские власти проявляют готовность к конструктивному диалогу с обществом для «поиска эффективных путей нейтрализации негативных социально-экономических последствий враждебной политики Запада».

Каллас оценила возможную «живучесть» режима в Иране
Политика
Кая Каллас

Захарова назвала недопустимыми угрозы США нанести новые удары по территории Ирана. Москва, по ее словам, также отвергает «бесцеремонные попытки шантажировать» зарубежных партнеров страны повышением пошлин. «Те, кто планирует использовать инспирированные извне беспорядки в качестве предлога для повторения агрессии против Ирана, совершенной в июне 2025 года, должны отдавать себе отчет в пагубных последствиях таких действий для ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, а также глобальной международной безопасности», — предупредила представитель МИДа.

Она также сообщила, что российские загранучреждения в Иране работают в штатном режиме и «находятся на постоянной связи» с россиянами, которые пребывают в стране. Захарова рекомендовала им воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и фото- и видеосъемки, а также неукоснительно выполнять требования властей.

Трамп отменил встречи с властями Ирана. Что известно о протестах в стране
Политика

В конце декабря в Иране вспыхнули массовые протесты на фоне глубокого экономического кризиса. К концу года инфляция в стране достигла 42,2% годовых, а национальная валюта, иранский риал, ослабла до рекордно низкого уровня — 1,42 млн за доллар.

Глава иранского МИДа Аббас Арагчи обвинил США и Израиль в причастности к протестам. «У нас есть множество документов и доказательств участия США и Израиля в террористических действиях последних дней в Иране», — утверждал Арагчи, пообещав, что виновные понесут ответственность.

Американский президент Дональд Трамп не исключил, что Соединенные Штаты нанесут удары по Ирану на фоне протестов в стране. 13 января он объявил, что отменил все встречи с иранскими властями, пока «не прекратятся бессмысленные убийства» демонстрантов, и призвал протестующих захватывать госучреждения.

Как писала The Wall Street Journal, среди вариантов американского вмешательства — применение «кибероружия» против иранской военной и гражданской инфраструктуры, ужесточение санкций и отправка протестующим терминалов Starlink для преодоления блокировок интернета. Трамп допускает все варианты в отношении Ирана, включая авиаудары, говорила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Мария Захарова Иран массовые протесты
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Reuters узнал, где в Иране сохранился выход в интернет через Starlink
Политика
Reuters узнал о 2 тыс. погибших при протестах в Иране
Политика
Мерц заявил о последних днях режима в Иране
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 18:09
В Таганроге при атаке дронов погибла женщина Политика, 20:19
Нефть выросла до максимума с октября на фоне заявлений Трампа про Иран Инвестиции, 20:14
Власти Казахстана заявили о «серьезном инциденте» с самолетом «Победы» Общество, 20:07
Сырский рассказал генералу США о сложной для ВСУ ситуации на фронте Политика, 19:55
Захарова назвала «залог провала зловещих планов Запада» против Ирана Политика, 19:53
В кузбасской больнице после смертей младенцев сменили главврача Общество, 19:51
Баринов после ухода из «Локомотива» в ЦСКА заявил, что он не Иуда Спорт, 19:47
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Трамп отменил встречи с властями Ирана. Что известно о протестах в стране Политика, 19:46
МИД рекомендовал россиянам в Иране соблюдать меры предосторожности Политика, 19:45
Дзюба фразой о «нашем менталитете» оценил назначение Карседо в «Спартак» Спорт, 19:34
Билл и Хиллари Клинтон отказались давать показания по делу Эпштейна Политика, 19:32
Минэнерго Казахстана подтвердило атаку на два танкера в Черном море Политика, 19:26
У умерших в новокузнецком роддоме младенцев не нашли общего диагноза Общество, 19:25
Умер бывший футболист и тренер «Челси» Эдди Маккриди Спорт, 19:22