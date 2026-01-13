Какие страны вышли из конвенции по противопехотным минам. Инфографика

Уже четыре европейские страны вышли из Оттавской конвенции, которая запрещает применение противопехотных мин. Подробнее о том, почему они это сделали, что это за конвенция и кто в ней участвует, — в материале РБК

Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

10 января Финляндия вышла из конвенции о запрете противопехотных мин. Это значит, что теперь она может возобновить их производство, хранение и применение.

Парламент страны принял это решение в июне 2025 года, через месяц Хельсинки уведомил о нем ООН. Президент Александр Стубб объяснил выход из конвенции оборонными потребностями Финляндии и ухудшением ситуации с международной безопасностью. «Финляндия не сталкивается с непосредственной военной угрозой, но изменения в оперативной обстановке требуют от нас укрепления обороны. У нас протяженная граница с Россией, которая не является стороной Оттавского соглашения. Мы видели, как Россия ведет войну сегодня», — говорится в заявлении Стубба. Он заверил, что республика привержена международному праву и что применять противопехотные мины в мирное время не будет.

Наряду с Финляндией о выходе из Оттавской конвенции в 2025 году заявили Латвия, Литва, Эстония и Польша. Страны Балтии окончательно вышли из соглашения 27 декабря, Польша перестанет в нем участвовать 20 февраля 2026 года. Эти страны обосновали свое решение примерно так же, как Хельсинки.

В июле 2025 года свой выход из конвенции анонсировала Украина — тогда действие документа приостановила Верховная рада, президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон в ноябре; однако в ООН заявили, что выйти из конвенции, будучи в состоянии вооруженного конфликта, Украина не может, поскольку это запрещено самим документом и было бы нарушением международного гуманитарного права.

Решения пяти европейских стран в ООН раскритиковали — свою большую обеспокоенность ими высказал, в частности, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Он подчеркнул, что долгосрочные риски применения противопехотных мин для гражданского населения «намного перевешивают любые военные преимущества». «Как и другие международные договоры в области гуманитарного права, Оттавская конвенция была в первую очередь призвана регулировать поведение сторон вооруженных конфликтов. Соблюдение этих договоров в мирное время с последующим отказом от них во время войны или по вновь возникшим соображениям национальной безопасности серьезно подрывает основы международного гуманитарного права», — сказал он в июле 2025 года.

Согласно Оттавской конвенции, противопехотная мина — это наземный боеприпас, который срабатывает от «присутствия, близости или непосредственного воздействия человека и выводит из строя, калечит или убивает одного или нескольких человек». Противопехотные мины бывают двух основных типов. Фугасные. Фугас — заряд взрывчатого вещества, который срабатывает от ударного, зажигательного или электрического запала. Такие мины наносят поражение взрывной волной. Наиболее распространенные повреждения — отрыв конечностей.

Осколочные мины наносят поражение элементами, содержащимися в корпусе устройства. Вид поражения — колотые, резаные и рваные раны. В этой группе особо выделяют так называемые подпрыгивающие мины — после срабатывания боеприпас с помощью стартового заряда подлетает над землей и там взрывается, при этом поражающие элементы способны разлетаться на значительные расстояния.

«Противопехотные мины, конечно, варварское оружие. Я в этом убедился, будучи вместе с международными организациями в постконфликтной Боснии и Герцеговине, где это оружие устанавливали все противоборствующие стороны, — сказал РБК ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Мизин. — Эта мина не убивает человека, а калечит, отрывая часть ноги и делая его инвалидом».

Проблему представляет и то, что мины могут оставаться в местах закладки и после завершения конфликта — даже тщательное разминирование территории не гарантирует их полную нейтрализацию, поэтому и в мирное время на них продолжают подрываться. По данным Landmine Monitor 2025 (ежегодный отчет, который готовится экспертами Международного движения за запрещение противопехотных мин — ICBL и Коалиции по кассетным боеприпасам — CMC), в 2024 году по меньшей мере 6279 человек были убиты или ранены минами, оставшимися после войн; больше всего жертв было зарегистрировано в Мьянме. 90% пострадавших приходится на гражданское население, из них почти половину составляют дети.

Минимум 57 странам и территориям по-прежнему угрожает эта опасность. В 2024 году участники Оттавской конвенции разминировали 1114 кв. км, что больше, чем в 2023-м, и уничтожили 105,6 тыс. мин. Больше всего территорий разминировали в Йемене, Камбодже и Хорватии.

В числе стран, которые используют противопехотные мины, авторы отчета называют Мьянму, Россию, Иран и КНДР. Негосударственные вооруженные группировки применяли самодельные противопехотные мины в Колумбии, Индии, Мьянме, Пакистане и Палестине (Газа) и в регионе Сахель в Африке. По подсчетам ICBL, к 2025 году запасами мин располагали 30 из 31 страны, которые не участвуют в Оттавской конвенции, — в сумме это 50 млн боеприпасов. Из них в топ-5 входят Россия (26,5 млн противопехотных мин), Пакистан (6 млн), Индия (4–5 млн), Китай (менее 5 млн) и США (3 млн).