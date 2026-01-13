 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Сенегал Египет 1 2,2 x 2,8 2 3,9 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Марокко Нигерия 1 2,18 x 3,05 2 3,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85
Спорт⁠,
0

Дзюба фразой о «нашем менталитете» оценил назначение Карседо в «Спартак»

Дзюба — о назначении Карседо в «Спартак»: «Идеи испанцев не подходят для нас»
Бывший нападающий «Спартака» Дзюба заявил, что испанские тренеры «не могут понять русский менталитет», а решения клубного руководства кажутся ему странными
Артем Дзюба
Артем Дзюба (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба назвал странной кадровую политику московского «Спартака» и усомнился в успехе нового главного тренера клуба, испанца Хуана Карлоса Карседо.

«Стилистически никому из испанцев не удавалось в России, потому что они не могут понять наш менталитет. Они приходят в чужую страну со своими законами и какими-то идеями, которые, мне кажется, не подходят для нас», — заявил Дзюба в интервью «Чемпионату».

В разговоре с «РБ Спорт» нападающий сказал, что не до конца понимает логику руководства красно-белых. «Станковича взяли из-за имени. У Карседо нет имени, но есть тренерская база того же Эмери. С большими футболистами поработал в больших клубах. Наверное, на этом основывалось [решение]», — добавил он.

«Спартак» объявил о назначении Карседо на пост главного тренера 5 января. Соглашение с 52-летним испанцем рассчитано до лета 2028 года.

Карседо в 2006–2019 годах работал ассистентом Унаи Эмери в «Альмерии», «Валенсии», «Севилье», ПСЖ и «Арсенале». В 2012-м был в тренерском штабе «Спартака».

В качестве главного тренера Карседо возглавлял «Ибицу», «Сарагосу», с 2023-го — кипрский «Пафос», с которым выиграл чемпионат и Кубок страны.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков после 18 туров.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Халимовская
Артем Дзюба Хуан Карлос Карседо ФК Спартак Москва Деян Станкович ФК Акрон
Артем Дзюба фото
Артем Дзюба
спортсмен, футболист
22 августа 1988 года
Материалы по теме
Дзюба не исключил возможность завершения карьеры в конце сезона
Спорт
Карседо объяснил, почему согласился возглавить «Спартак»
Спорт
Талалаев рассказал, что мог стать главным тренером «Спартака»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 18:09
В Таганроге при атаке дронов погибла женщина Политика, 20:19
Нефть выросла до максимума с октября на фоне заявлений Трампа про Иран Инвестиции, 20:14
Власти Казахстана заявили о «серьезном инциденте» с самолетом «Победы» Общество, 20:07
Сырский рассказал генералу США о сложной для ВСУ ситуации на фронте Политика, 19:55
Захарова назвала «залог провала зловещих планов Запада» против Ирана Политика, 19:53
В кузбасской больнице после смертей младенцев сменили главврача Общество, 19:51
Баринов после ухода из «Локомотива» в ЦСКА заявил, что он не Иуда Спорт, 19:47
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Трамп отменил встречи с властями Ирана. Что известно о протестах в стране Политика, 19:46
МИД рекомендовал россиянам в Иране соблюдать меры предосторожности Политика, 19:45
Дзюба фразой о «нашем менталитете» оценил назначение Карседо в «Спартак» Спорт, 19:34
Билл и Хиллари Клинтон отказались давать показания по делу Эпштейна Политика, 19:32
Минэнерго Казахстана подтвердило атаку на два танкера в Черном море Политика, 19:26
У умерших в новокузнецком роддоме младенцев не нашли общего диагноза Общество, 19:25
Умер бывший футболист и тренер «Челси» Эдди Маккриди Спорт, 19:22