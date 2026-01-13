Дзюба фразой о «нашем менталитете» оценил назначение Карседо в «Спартак»
Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба назвал странной кадровую политику московского «Спартака» и усомнился в успехе нового главного тренера клуба, испанца Хуана Карлоса Карседо.
«Стилистически никому из испанцев не удавалось в России, потому что они не могут понять наш менталитет. Они приходят в чужую страну со своими законами и какими-то идеями, которые, мне кажется, не подходят для нас», — заявил Дзюба в интервью «Чемпионату».
В разговоре с «РБ Спорт» нападающий сказал, что не до конца понимает логику руководства красно-белых. «Станковича взяли из-за имени. У Карседо нет имени, но есть тренерская база того же Эмери. С большими футболистами поработал в больших клубах. Наверное, на этом основывалось [решение]», — добавил он.
«Спартак» объявил о назначении Карседо на пост главного тренера 5 января. Соглашение с 52-летним испанцем рассчитано до лета 2028 года.
Карседо в 2006–2019 годах работал ассистентом Унаи Эмери в «Альмерии», «Валенсии», «Севилье», ПСЖ и «Арсенале». В 2012-м был в тренерском штабе «Спартака».
В качестве главного тренера Карседо возглавлял «Ибицу», «Сарагосу», с 2023-го — кипрский «Пафос», с которым выиграл чемпионат и Кубок страны.
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков после 18 туров.
